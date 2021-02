Atteso, apprezzato e di qualità: con questi aggettivi possiamo riassumere l'ultimo flagship di OnePlus. E anche su DxOMark sembra aver convinto, specie per il display, dato che quello di OnePlus 8T ha ottenuto un ottimo punteggio rivaleggiando con i colossi di Samsung.

OnePlus 8T: il display ad un punto dalla vetta su DxOMark, ma Note 20 Ultra è ancora imbattuto

Andando a spulciare la classifica dei migliori display secondo il sito specializzato, OnePlus 8T è riuscito a pareggiare il punteggio di Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos) ma non supera di un solo punto il Note 20 Ultra Snapdragon. Niente male per uno smartphone venduto a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli del colosso sudcoreano.

Attualmente, questo è l'unico parametro valutato per il top gamma del brand di Pete Lau, che però è bastato per superare iPhone 12 Pro Max, suo fratello OnePlus 8 Pro e anche Huawei P40 Pro, che da mesi erano i punti di riferimento. L'obiettivo ora è giocarsela anche lato fotocamera, parametro più atteso proprio su DxOMark. Se riuscirà a stare quanto meno nella Top 10, allora potremo considerarlo un vero best buy, come già sembra nella nostra recensione.

Ricordiamo che il pannello di OnePlus 8T ha una diagonale da 6.55″ con risoluzione Full HD+ con tecnologia AMOLED e refresh rate a 120 Hz, che combinate insieme rendono un risultato sicuramente di spessore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu