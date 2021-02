Perché all'utenza media piace Xiaomi? Perché offre tecnologia sempre attuale, perché aggiorna relativamente spesso e soprattutto per il rapporto qualità/prezzo. Ma se Xiaomi iniziasse a produrre smartphone sopra i 1000 euro, come dovrebbero essere? L'azienda lo ha chiesto agli utenti.

Xiaomi: MIUI migliorata, display pieghevole e serie Mi MIX Alpha gli elementi scelti dai fan per lo smartphone sopra i 1000 euro

Ad indire questo sondaggio è stato lo stesso Lei Jun, CEO del brand. Il fondatore ha espressamente chiesto ai fan se comprerebbero uno smartphone Xiaomi da 10.000 yuan (al cambio quasi 1300€). Ma soprattutto, come dovrebbe essere lo smartphone dell'azienda con questo prezzo, quali caratteristiche deve avere.

Sulla voglia di acquistarlo, gli utenti di Weibo non ha risposto affatto picche, ma a condizione che ne valga davvero la pena. A partire dal software, una MIUI totalmente migliorata e fluida. Si prosegue poi nel capitolo display, dove la voglia di uno smartphone Xiaomi pieghevole è la più frequente. Questo riporta quindi alla serie Mi MIX Alpha, che secondo la maggior parte dei commenti è quella più indicata per questo fine.

C'è chi poi fa una lista di specifiche della scheda tecnica come lo Snapdragon 888, un display Samsung 2K, quattro altoparlanti stereo, fotocamera sotto il display, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W e sottile. Il che sarebbe realistico, ma non lontano da quanto offre già Mi 11 (tranne per speaker, ricarica e selfie camera).

Insomma, pretenziosi ma sicuramente non con richieste assurde, segno che Xiaomi gode già di ottime prospettive per smartphone più costosi, sebbene uno così costoso sarebbe davvero il non plus ultra della categoria.

E voi, come volete che sia? Oppure preferite che rimanga con questa politica commerciale? Fatecelo sapere nei commenti.

