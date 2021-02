Il team di LineageOS è intenzionato a mettere da parte Android 9 Pie e tutti i modelli equipaggiati con questa versione dell'OS del robottino verde. Quindi oltre 20 dispositivi non riceveranno la LineageOS 17.1, restando fermi alla release attuale: tra questi non mancano modelli Xiaomi, OPPO e Huawei.

LineageOS termina il supporto ad Android 9 Pie: ecco gli smartphone Xiaomi, OPPO e Huawei che non saranno più aggiornati

Purtroppo sembra che non verranno realizzate nuove build ufficiali per gli smartphone attualmente dotati di LineageOS 16.0. Di conseguenza tutti i modelli che non passeranno alla versione 17.1 della celebre custom ROM – basata su Android 10 – non riceveranno più alcun aggiornamento, comprese le patch di sicurezza. Di seguito trovate l'elenco completo dei dispositivi di cui terminerà il supporto della LineageOS e tra questi sono presenti vari modelli a marchio Xiaomi, OPPO e Huawei.

Huawei / Honor P20 Lite (anne) Honor View 10 (berkeley) P20 Pro (charlotte) P Smart (figo)

Xiaomi Mi 5s (capricorn) Redmi 3S/3X (land) Redmi 4(X) (santoni)

OPPO F1 (International) (f1f) OPPO R5/R5s (International) (r5) OPPO R7s (International) (r7sf) OPPO R7 Plus (International) (r7plus)

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi (2016) (gts210vewifi) Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi (2016) (gts28vewifi) Galaxy S5 Plus (kccat6) Galaxy S5 LTE-A (lentislte) Galaxy Grand 2 Duos (ms013g)

Asus Zenfone Max Pro M1 (X00TD) Zenfone Max Pro M2 (X01BD) Zenfone 3 (zenfone3)

Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wi-Fi (YTX703F) Yoga Tab 3 Plus LTE (YTX703L)

BQ Aquaris X2 (zangya) Aquaris X2 Pro (zangyapro)

ZUK Z1 (ham)



In totale sono ben 24 dispositivi tra smartphone e tablet, un numero abbastanza elevato. Ovviamente è bene specificare che la fine del supporto vale per il team della LineageOS e ciò non significa che questi terminali smetteranno di godere anche di build non ufficiali e di altre custom ROM.

