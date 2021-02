Da quando sono anche nel nostro mercato, siamo sempre stati attratti dai dispositivi smart della catena ecologica Xiaomi. Essi spesso vengono regolati dall'utile applicazione Mi Home, ma non tutti i dispositivi possono essere utilizzati, soprattutto se non ancora in vendita in Occidente. Per questo, vi spieghiamo come cambiare il server dell'app Mi Home e utilizzare tutti i dispositivi smart Xiaomi.

Xiaomi: ecco come cambiare il server dell'app Mi Home per usare tutti i dispositivi

Anzitutto, va fatta la premessa che si cambia server per una questione di compatibilità dei dispositivi smart, che spesso (sebbene è possibile acquistarli dagli store cinesi) sono pensati ancora per un'utenza locata in Cina. Quindi, se avete acquistato una stufa Viomi o un altro produttore vicino a Xiaomi, c'è necessità che Mi Home diventi effettivamente “Mijia” (nome cinese dell'app). Di seguito, vi spieghiamo i passaggi da effettuare:

Aprire l'app Mi Home ;

; Entrare in Profilo e poi subito in Impostazioni ;

e poi subito in ; Nelle Impostazioni entrare nell'opzione “Impostazioni Internazionali“, cambiandola in Cina.

Da lì, si aprirà un mondo di possibilità che prima avevate solo intravisto da notizie o store di importazione. Infatti, potrete finalmente utilizzare le serrature smart Xiaomi o Aqara, ma anche la ciotola per gatti o alcuni robot aspirapolvere. Ma nel caso voleste tornare indietro? Tutto molto semplice, dato che vi basterà rimettere il vostro paese d'appartenenza.

A dire il vero, ci sarebbe anche la possibilità di utilizzare entrambi i server, ma per questo siete “obbligati” a clonare l'applicazione Mi Home, ma questo ve lo racconteremo un'altra volta.

