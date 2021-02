Il thermos bollitore Deerma ci ha soddisfatti a pieno (qui trovate la nostra recensione) e siamo più che curiosi di provare altre novità del brand. Abbiamo messo gli occhi sul nuovo bollitore elettrico DEM-SH10, lanciato su Xiaomi YouPin con un design super elegante che stupisce: brava Deeerma e speriamo di poter mettere le mani su questo gioiellino!

Xiaomi YouPin presenta il bollitore elettrico Deerma DEM-SH10: stile e potenza anche per il té!

Il nuovo prodotto della casa cinese stacca rispetto al solito design minimal a cui ci ha abituato la compagnia di Lei Jun per proporre qualcosa di più appariscente, seppure restando nell'eleganza. Il bollitore elettrico Deerma DEM-SH10, lanciato su Xiaomi YouPin, è disponibile nella sola colorazione Dark Blue e si presenta come una soluzione di tutto rispetto. Il corpo misura 240 x 222 x 160 mm, il contenitore offre una capienza di 1.7L mentre in termini di potenza si tratta di una soluzione da 1800W.

L'impugnatura ospita un pannello touch utile per impostare la potenza e per visualizzare la temperatura raggiunta dal prodotto; l'indicatore colorato (blu, giallo, rosso) varia in base alla temperatura raggiunta dall'acqua (0/55, 56/90, 90/10°C). Non manca poi il pulsante di accensione (sempre soft touch) mentre in alto, abbiamo il tasto per l'apertura.

Il nuovo bollitore elettrico Deerma DEM-SH10 da Xiaomi YouPin viene proposto sulla piattaforma di crowdfunding al prezzo di circa 34€ al cambio attuale (ossia 269 yuan). Dita incrociate e speriamo di vederlo anche sui nostri store preferiti.

