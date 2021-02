Quando pensiamo alle varie tecnologie di connessione, rimandiamo subito i pensieri all'elettronica di consumo. Ma soprattutto con il 5G, queste ultime possono essere determinanti per campi come l'agricoltura o l'allevamento, come la tecnologia sviluppata di Huawei per quello dei maiali.

Huawei: ecco come funziona la tecnologia 5G per l'allevamento dei maiali

A spiegare questa nuovo progetto è stato il Presidente della Divisione di Visione Digitale del brand, spiegando che per Huawei settori primari come agricoltura e allevamento sono destinati ad essere totalmente autonomi grazie all'Intelligenza Artificiale. Questo modus operandi permetterà di fornire agli allevatori dati precisi, più ampi e veloci delle abitudini e dell'alimentazione dei suini, dato che in Cina ed in alcuni paesi in cui questo tipo di attività è fondamentale.

In questa tecnologia vedremo utilizzati Cloud e impianti visivi che si muoveranno grazie alla velocità fornita da una connessione 5G di ultima generazione, portando grossi benefit ad un settore che ha bisogno di portarsi in una nuova generazione di possibilità, così come la stessa Huawei ha portato in Brasile per gli agricoltori.

Insomma, non solo la comunicazione sarà migliorata dal 5G, ma presto ogni angolo della nostra vita potrebbe essere velocizzata e implementata da un trasmettitore di opportunità come quello delle connessioni di ultima generazione.

