Il nuovo Snapdragon 888 ha debuttato con la GPU Adreno 660, soluzione che promette prestazioni migliorate del 35% rispetto alla precedente generazione. Ma quali sarebbero i risultati effettuando l'overclock della GPU Adreno 650 di Xiaomi Mi 10 (con Snapdragon 865)? Scopriamolo con questi interessanti test effettuati dai media cinesi.

Xiaomi Mi 10 con overclock della GPU: più potente di Mi 11?

I test sono stati effettuati prima e dopo l'overclock della GPU di Xiaomi Mi 10, utilizzando il software KonaBess (ovviamente dopo lo sblocco del bootloader ed i permessi di root). Il primo dettaglio importante ci arriva da Antutu: il punteggio dell'ex flagship è passato da 560.000 a 620.000 punti. In particolare le performance della GPU sono salite da 219.252 a 273.252 punti. Il punteggio Antutu di Xiaomi Mi 11 è di 699.841: il predecessore non riesce a superarlo ma abbiamo comunque un incremento delle prestazioni di tutto rispetto.

Per quanto riguarda invece Geekbench 5 e 3DMark i valori post-overclock della GPU sono di 4282/3929 punti e 4995 punti. Anche in questo caso abbiamo un incremento notevole, da 3034/2954 punti e 3761 punti (rispettivamente per Geekbench e 3DMark). Insomma, quest'operazione consente di migliorare le prestazioni del 30% e anche se i risultati finali sono comunque lontani da Mi 11, le performance finali sono notevoli.

Secondo quanto riportato, i risultati del report alle prese con il gaming sono stati più che soddisfacenti. Durante le prove con titoli pesanti, Mi 10 è migliorato in termini di stabilità, fluidità e resa degli fps. Invece, Mi 11 si è comportato bene ma sono stati riscontrati problemi di surriscaldamento, i quali hanno portato ad una fluttuazione del frame rate all'aumentare del tempo di gioco (come si vede nell'immagine in alto).

