Ormai abbiamo una nutrita collezione di accessori di questo tipo, eppure è sempre un piacere scoprire una nuova friggitrice ad aria da Xiaomi YouPin: a questo giro tocca al modello a marchio Ocooker, CR-KG2801Y, soluzione economica e compatta, già disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa grazie a Banggood.

Codice sconto Xiaomi Ocooker CR-KG2801Y: la nuova friggitrice ad aria da 2 litri debutta su Banggood

A differenza dell'ultimo modello di Liven (da 5.5L), la friggitrice ad aria Xiaomi Ocooker CR-KG2801Y arriva con un corpo più compatto ed un contenitore dalla capienza di 2L. La parte superiore ospita una manopola per accendere il dispositivo ed impostare il timer; non è presente un display e la potenza è di 800W. Si tratta quindi una soluzione basilare, perfetta per una cottura rapida e senza troppi fronzoli.

La nuova friggitrice ad aria di Xiaomi YouPin, Ocooker CR-KG2801Y, è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood. In basso trovate il link all'acquisto; inoltre vi segnaliamo che è presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini in Europa. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

