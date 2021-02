Non passa giorno senza novità in casa Xiaomi, anche per quanto riguarda i prodotti di YouPin e dei brand partner. A questo giro diamo il benvenuto ad un prodotto che verrà apprezzato di certo, come lo sono state le versioni precedenti: stiamo parlando infatti della nuova friggitrice ad aria Xiaomi LIVEN KZ-D5500, variante maggiorata che offre qualche chicca in più ed è già in offerta con codice sconto e spedizione dai magazzini europei di Banggood.

Codice sconto friggitrice ad aria Xiaomi LIVEN KZ-D5500: la nuova versione offre ancora più capienza!

Ma che cosa cambia rispetto alle altre soluzioni di LIVEN? La friggitrice ad aria Xiaomi LIVEN KZ-D5500 presenta un design ben diverso dal primo modello e dalla successiva versione “mini”, con un display posizionato lungo la parte frontale ed un look ancora più elegante. Inoltre a questo giro abbiamo una potenza di ben 1700W (con una temperatura massima di 200°C) ed un contenitore con una capienza maggiorata (si passa infatti a 5.5 litri, contro i 2.5 litri della variante base). Insomma, si tratta di una soluzione più potente.

Se la versione mini era indicata per massimo 1 o 2 persona, stavolta LIVEN alza in tiro. Ovviamente non mancano molteplici modalità e la possibilità di modificare la temperatura in base al tipo di cibi da cuocere.

La nuova versione della friggitrice ad aria targata Xiaomi LIVEN, ossia la variante KZ-D5500, arriva da YouPin ma è disponibile anche per noi occidentali grazie a Banggood, con tanto di codice sconto e spedizione gratis dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto e il coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu