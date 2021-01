Codice sconto friggitrice ad aria Xiaomi Liven KJ-J1501

Nel corso dei mesi ci siamo trovati spesso alle prese con la friggitrice Xiaomi Liven, protagonista di varie offerte a prezzi vantaggiosi. Stiamo parlando di uno dei prodotti più apprezzati dagli appassionati del brand, sempre curiosi di scoprire le ultime novità, specialmente quando si parla di soluzioni di aziende satelliti e di YouPin. Stavolta la casa cinese ha fatto il bis con una nuova versione della sua friggitrice ad aria Xiaomi Liven, KJ-J1501, fresca di lancio su Banggood e già in offerta grazie al codice sconto dedicato.

Xiaomi Liven KJ-J1501 è la nuova friggitrice ad aria, disponibile con codice sconto dall'Europa

Rispetto al capitolo precedente, questa volta Liven ha optato per una soluzione più compatta. Il dispositivo misura 25.70 x 21.10 x 29.70 cm per un peso di 2.7 Kg e offre una capienza minore (1.5 L contro i 2.5 L del predecessore). Com'è facile intuire si tratta di modello indicato principalmente per 1 o massimo 2 persone, ma ciò si traduce in un prezzo contenuto. Il cestello removibile è dotato di un rivestimento antiaderente per facilitare la pulizia; inoltre la friggitrice ad aria Xiaomi Liven KJ-J1501 offre una potenza di 900W, in grado di restituire una temperatura fino a 200°. Non manca il classico timer per lo spegnimento automatico.

La nuova friggitrice ad aria Xiaomi Liven KJ-J1501 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, tramite il link in basso. Inoltre si tratta di un prodotto con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu