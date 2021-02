A poche ore dalla festa degli Innamorati di quest'anno, continuano le promozioni dei maggiori brand di elettronica. Tra questi c'è anche Huawei, che per San Valentino amplia i propri vantaggi esclusivi sull'app Member Center su AppGallery.

Huawei Member Center: ecco come riscattare i vantaggi esclusivi dell'app

Prima di accedere ai contenuti dell'applicazione, bisogna scaricarla e potete trovarla sullo store Huawei AppGallery. Una volta effettuato il download e registrati su Member Center, potrete finalmente usufruire dei vantaggi del servizio VIP del brand ma anche di uno speciale regalo di San Valentino fino al 18 febbraio 2021.

Ma non finisce qui, perché Member Center resta utilissima per gli utenti Huawei anche dopo tale evento, con tante novità e offerte dedicate, oltre ai premi per gli utenti più attivi. Ma non finisce qui, dato che oltre a questa interessante iniziativa, a San Valentino Huawei ha lanciato un'importante serie di promozioni e offerte su tanti prodotti del proprio catalogo, alcuni a prezzi davvero imperdibili. Trovate tutto in questo articolo.

Vi ricordiamo che il download di Member Center va effettuato dallo store AppGallery dagli smartphone con HMS Core come una delle applicazioni sviluppate proprio da Huawei così come quelle essenziali già presenti di default.

