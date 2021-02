Xiaomi aggiorna launcher, File Manager, Mi Fit, Mi Music e App Vault: ecco le novità

Si parla spesso della UI di Xiaomi, di quelle che saranno le novità della MIUI 13, ma nel frattempo gli aggiornamenti non mancano nemmeno per le app di sistema. Come tutte le interfacce proprietarie dell'universo Android, anche quella della compagnia di Lei Jun è infarcita di applicazioni proprietarie. L'inizio del 2021 ha significato un grosso quantitativo di updates per le varie app che compongono la MIUI, perciò vediamo quali sono le ultime novità. Se disponibili, trovate anche i link per il download dell'aggiornamento, ma non vi garantiamo che funzionino su tutte le varie ROM presenti in circolazione. In caso contrario, vi sarà negata l'installazione e dovrete attendere il rilascio tramite l'app store.

La MIUI di Xiaomi accoglie l'aggiornamento di molte app di sistema: ecco tutte le novità

Launcher

Partiamo dall'elemento fondamentale per la MIUI di Xiaomi, ovvero il launcher di sistema. L'ultima versione rilasciata per la MIUI 12 è la v4.19.0.2353 e contiene un ampliamento della funzione di app drawer per sempre più modelli, così come la risoluzione di alcuni problemi durante la modifica del layout.

Scarica l'aggiornamento

File Manager

Un'altra app importante per Xiaomi è il File Manager, adesso giunto alla sua ultima versione v1-210207. Con questo aggiornamento, gli sviluppatori della MIUI 12 hanno migliorato le performance generali, così come risolto alcuni bug noti.

Scarica l'aggiornamento

Mi Fit

Se avete un indossabile, che sia Mi Band o Mi Watch, non potete fare a meno dell'app Mi Fit, aggiornata alla versione v4.9.0. n update che non stravolge l'app ma migliora l'esperienza utente e risolve bug segnalati.

Scarica l'aggiornamento

Mi Music

Passiamo ad un'app meno utilizzata da noi occidentali, ovvero Mi Music. Con l'aggiornamento alla versione v5.2.14, l'applicazione per lo streaming audio vede un'ottimizzazione delle prestazioni e dei bug software.

Scarica l'aggiornamento

App Vault

Chiudiamo con un'altra app non diffusa da noi, App Vault, in quanto sostituita dal più “occidentale” Google Discover. L'app è stata aggiornata alla versione v12.9.2 e anche in questo caso le novità riguardano migliorie per l'esperienza generale.

Scarica l'aggiornamento

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu