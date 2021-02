POCO M3 e Xiaomi Mi 10T Lite ricevono il supporto alla recovery TWRP non ufficiale | Download

Se siete in possesso di uno smartphone Xiaomi Mi 10T Lite e POCO M3 e siete anche appassionati di modding, allora tenetevi pronti perché arriveranno di certo novità gradite da parte della community di developer, visto il punto di partenza rappresentato dalla recovery TWRP, ora disponibile per entrambi i modelli.

La TWRP Unofficial è disponibile per POCO M3 e Xiaomi Mi 10T Lite

La TWRP, una delle custom recovery più apprezzate dell'ambiente, è di certo un primo passo importante per POCO M3 e Xiaomi Mi 10T Lite. Come da titolo, però, si tratta di una versione non ufficiale, realizzata da membri esperti del forum di XDA. Poco male, perché dopo il rilascio del codice sorgente del kernel da parte di Xiaomi, quello della prima TWRP fa da apripista per l'arrivo di ROM, kernel e mod personalizzate. Di seguito trovate il link al thread presente su XDA, con tutti i dettagli e il download per la recovery dedicata a POCO M3. Vale la pena notare che si tratta di una prima versione, probabilmente con bug o feature mancanti.

POCO M3 – Scarica la TWRP Unofficial

Un altro membro di XDA ha realizzato invece una recovery dedicata a Xiaomi Mi 10T Lite. Nonostante si tratti di una release ancora in fase Alpha, vari tester si dicono soddisfatti dei primi risultati. Anche in questo caso di seguito trovate il link per il download (e per avere maggiori info al riguardo).

Xiaomi Mi 10T Lite – Scarica la TWRP Unofficial

