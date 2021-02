Le strategie di Samsung dell'ultimo biennio sono sicuramente premiate ed hanno portato a prodotti di un certo rilievo. Prima dei nuovi S21, ma dopo il Note 20, l'S20 FE è stata una ventata di aria fresca per Samsung, tanto che presto avremo un Galaxy S21 FE (Fan Edition) di cui si conoscono già alcune specifiche della scheda tecnica.

Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition): ecco cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Il concept della serie FE ha un target preciso: essere lo smartphone richiesto dagli utenti (i Fan in questo caso) con caratteristiche concrete e quindi con nessun salto nel vuoto. E come possiamo vedere nella recensione di S20 FE, il risultato è proprio quello che è stato raggiunto. Ma cosa conosciamo di Galaxy S21 FE? Si parte dalla nomenclatura che vede il modello in questione denominato come G990B, quindi che corrisponde proprio a quella della line up S21, che abbiamo recensito.

Procedendo invece alle specifiche, sappiamo che sarà un modello con connettività 5G e con due varianti di memoria, cioè 128 e 256 GB, forse con espansione di memoria, assente sui modelli top. Sul software la certezza è che sarà basato su Android 11 out of the box e questo è sicuramente un punto a favore. Quanto alla scocca, ne conosciamo al momento i colori già presenti sugli S21 attuali, quindi Grey, Pink, Violet e White. Ci aspettiamo però che arriveranno anche altri colori come Red, Blue e Green.

Quanto all'uscita, è molto probabile che arriverà nel Q2 2021, in linea con l'uscita del modello precedente, questa volta senza “l'ingombro” della serie Note e non influenzato dai pieghevoli in uscita in estate.

