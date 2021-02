Comincia il mese di febbraio e ovviamente non potevano mancare le prime iniziative dedicate alla festa degli innamorati: Huawei Store ha annunciato le offerte di San Valentino su smartphone, PC, indossabili ed accessori – con sconti, omaggi e promo – valide dal 1 al 14 febbraio 2021.

Huawei Store: tutte le offerte di San Valentino 2021 su smartphone, indossabili, PC e accessori

Ovviamente non possiamo non partire con gli sconti dedicati ai prodotti Huawei più apprezzati. Tra questi troviamo il modello P30 New Edition a 499€, accompagnato dall'indossabile Watch Fit in sconto a 79€ nelle colorazioni Graphite Black e Sakura Pink fino al 7 febbraio, mentre la versione Mint Green sarà in promozione fino al 14 del mese. Se invece siete interessati ai prodotti audio vi segnaliamo che le cuffie FreeBuds Pro sono in sconto a 129€ fino all'8 febbraio ed al prezzo di 139€ fino al 14. Infine le FreeBuds 3 Wired vengono proposte a 89€ dal 3 al 14 del mese.

Acquista un device, Huawei te ne regala un altro

Alcuni dei modelli presenti su Huawei Store beneficiano di una promo di San Valentino decisamente ghiotta: acquistando un dispositivo se ne riceverà un altro dello stesso modello in regalo. Tra i device troviamo Huawei Band 4 Pro, le cuffie FreeLace Pro e gli occhiali Huawei X Gentle Monster Eyewear II.

Acquistando Huawei Watch GT 2 Pro a 249€ si riceverà in regalo un paio di cuffie FreeBuds 3i mentre con P30 Pro a 599€ saranno comprese gli auricolari FreeBuds Pro. Le offerte di San Valentino di Huawei Store continuano anche per i PC del brand: Huawei MateBook X Pro 2020 (i5, 16 GB RAM, 512 GB) viene proposto a 1.199€ con inclusi mouse e zaino. Huawei MatePad (Wi-Fi, 3/32 GB) scende a 229€ con la penna M-Pencil inclusa.

Inoltre vi segnaliamo che per ogni ordine superiore a 500€ si potrà usufruire di un coupon del valore di 50€ utilizzabile sullo store fino al 14 febbraio 2021. Per maggiori dettagli e tutte le promo di Huawei Store dedicate a San Valentino, in basso trovate il link per la pagina dell'iniziativa.

CLICCA QUI PER LE PROMO DI SAN VALENTINO

