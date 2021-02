Il lancio di Huawei Mate X2 potrebbe essere più vicino di quello che pensiamo. Sembra che nei piani dell'azienda il nuovo pieghevole sarebbe già dovuto essere presentato, ma che sia stato rimandato a causa del ban USA. Finora ne abbiamo parlato con poca concretezza, ma con il passare dei mesi stanno spuntano nuovi rumors e leak che ce ne svelano le caratteristiche. Abbiamo quindi deciso di raccogliere in questo articolo tutte le informazioni finora trapelate su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 02/02: ci sono novità in merito a Mate X2, anche riguardo l'uscita dello smartphone. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Prezzo e data d'uscita”.

Huawei Mate X2: tutto quello che sappiamo sul prossimo pieghevole

Design e display

Per il momento non abbiamo nessuna immagine attendibile di Huawei Mate X2. Ad oggi sono comparsi soltanto alcuni render, realizzati da utenti sulla base delle indiscrezioni comparse in rete. A differenza della scorsa generazione, il nuovo modello dovrebbe adeguarsi al trend del pieghevole infold. Il display principale dovrebbe così rimanere all'interno da chiuso, scongiurando possibili problemi di usura. La tecnologia odierna ci obbliga ad avere dei rivestimenti plastici per gli schermi pieghevoli e si sa, la plastica è molto facile da graffiare rispetto al vetro. Al di là di questo aspetto, poi, pare che Huawei abbia lavorato sul prodotto cercando di ridurre ancora la “fastidiosa” piega centrale, proprio in corrispondenza della cerniera. Questa stessa componente, dunque, è stata brevettata di recente e potrebbe rivoluziona, in una certa maniera, il settore dei device pieghevoli.

Mate X2 is in-folding like the Z Fold 2 and will be sourced from Samsung and BOE. No UTG, CPI instead. But perhaps you already knew all that…:) — Ross Young (@DSCCRoss) August 7, 2020

Molto probabilmente Huawei Mate X2 assomiglierà a Samsung Galaxy Z Fold 2, con uno schermo esterno che ricoprirà quasi l'intera superficie a disposizione. Vedremo se ci sarà una selfie camera nel display forato o se l'azienda opterà per un'altra soluzione, come la tanto agognata fotocamera nello schermo.

A riprova di questa ipotesi ecco spuntare un nuovo leak da DigitalChatStation, il quale ci mostra quello che dovrebbe essere il primo abbozzo della certificazione TENAA del nuovo flagship pieghevole. In base a quanto scovato dall'insider, Huawei Mate X2 dovrebbe montare un pannello pieghevole verso l'interno, una soluzione da 8.01″ 2480 x 2200 pixel prodotta da vari fornitori (tra cui Samsung e BOE). All'esterno troveremo invece un display secondario da 6.45″ 2700 x 1160 pixel. Da chiuso, le sue dimensioni si attesterebbero sui 161.8 x 145.8 x 8.2 mm per un peso di 295 g.

Hardware e software

Dopo averlo ipotizzato, sembra proprio che l'impianto hardware di Huawei Mate X2 sarà mosso dal Kirin 9000, lo stesso della serie Mate 40. La scarsa disponibilità potrebbe giocare un ruolo fondamentale (in negativo), anche se comunque Mate X2 sarebbe un prodotto di nicchia e pertanto non richiederebbe molte unità del chipset. Siglato TET-AN00/TET-AN10, le certificazioni ci hanno confermato che Mate X2 sarà un terminale 5G (ovviamente), ma non solo. Abbiamo scoperto che il pieghevole dovrebbe avere una batteria da 4.400 mAh con l'ultima SuperCharge a 66W vista con Huawei Mate 40 Pro.

Fotocamera

In quanto alla fotocamera di Huawei Mate X2, i leak ci parlano di un comparto fotografico composto da quattro sensori principali. Quello primario sarebbe da 50 MP, coadiuvato da una grandangolare da 16 MP, un teleobiettivo da 12 MP ed un'unità aggiuntiva da 8 MP di cui non conosciamo la destinazione. Ci sarebbe anche una selfie camera da aperto, con un sensore singolo da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Attualmente pare che Mate X2 sia stato posticipato rispetto al suo periodo di uscita sul mercato. Secondo quanto riferito dal noto @RODENT950, infatti, pare che Huawei avesse in programma di presentare tale dispositivo pieghevole già in questo mese. Con l'attuale pandemia di Coronavirus e le difficoltà riscontrate con i chipset, però, la situazione è cambiata. Ci aspettiamo, comunque, di vedere tale smartphone a breve, magari subito dopo il rilascio della serie P50. In Cina si rincorrono le voci in merito all'uscita di tale device, dunque è possibile che il prodotto possa fare la sua comparsa già entro la fine del mese di febbraio 2021.

More postponed launches, this time Mate X2, originally plannet release on this month but currently it is postponed.#HuaweiMateX2 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) January 6, 2021

Per quanto riguarda il prezzo, è anch'esso difficile da prevedere, data la particolarità del prodotto, anche se ci aspettiamo un costo attorno ai 2000€.

