Huawei lancia la HMS Week, con sconti fino al 40% su tanti prodotti

Parte oggi una settimana di promo su Huawei Store con sconti fino al 40%. Da oggi e fino al 28 febbraio sono tantissimi i device in offerta sullo store online; inoltre sono stati preparati anche dei bundle relativi a tutta la gamma dell'ecosistema del brand, in modo da poter risparmiare ancora di più. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire le nuove promo di Huawei dedicate alla HMS Week.

Huawei Store: comincia la HMS Week, ecco tutte le offerte

Come anticipato anche in apertura, le offerte della HMS Week di Huawei Store dureranno fino al 28 febbraio, quindi avete una settimana di tempo per beneficiare della promo (ovviamente salvo esaurimento delle scorte). Tra i vari bundle proposti, è possibile acquistare Mate 40 Pro a 1.149€ (anziché 1.249€) con inclusi le cuffie TWS premium FreeBuds Pro, i primi auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore (prezzo di vendita 179€). Inoltre per chi acquista Mate 40 Pro insieme a MateBook 14 è previsto un coupon di 50€ aggiuntivi.

In promozione ci sono anche altri prodotti, tra cui wearable, accessori audio e tablet. Tutte le offerte disponibili sono consultabili direttamente nella pagina dedicata, presente a questo link. Inoltre, per gli iscritti alla Community, Huawei mette a disposizione un ulteriore 8% di sconto: per accedervi è sufficiente commentare il thread dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu