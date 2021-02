Come creare Vlog su smartphone OPPO e Realme con SOLOOP

Con l'avvento dei social si sa, ci sentiamo tutti un po' creator. Foto modificate, effetti a gogo e anche video che migliorano quelli che sono già i nostri migliori momenti. Gli utenti con smartphone OPPO e Realme però, potrebbero avere una spinta in più in questo senso, grazie all'applicazione di sistema SOLOOP, di cui vi spieghiamo come creare dei fantastici Vlog con le vostre foto o video.

SOLOOP: ecco come creare Vlog con gli smartphone OPPO e Realme

Similmente all'applicazione Vlog di Xiaomi, ma anche Clip di Apple, anche SOLOOP è dotata di tante funzioni carine per creare dei filmati da portare sui social o mostrare dal proprio smartphone. Una volta aperta l'app, vi chiederà di scegliere foto e video che volete includere nella clip. Una volta fatto, vi chiederà quale tema volete applicarvi sopra.

Ce ne sono davvero tanti, ma potete personalizzarli sia con vari filtri che tanti tipi di canzoni (alcune anche scaricabili) sia con dei sottotitoli originali, così da rendere l'opera vostra e personale. Insomma, diventerete dei film maker perfetti per i vostri social. Ricordiamo che l'applicazione SOLOOP è disponibile per gli smartphone con ColorOS 6.1 o superiore, quindi oltre ad OPPO anche per alcuni Realme, così da allargare il supporto a più dispositivi dei due brand.

