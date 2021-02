Che avesse i crismi del brand da gaming mobile, lo si intendeva già dai primi modelli lanciati. Ma ora i dubbi sono sempre meno: iQOO è ormai il marchio di smartphone da gaming di vivo e presto lancerà una serie di accessori dedicati come ad esempio un gamepad.

iQOO: il gamepad svelato da un concorso del brand

Sebbene sia un'azienda che non tiene molto al segreto sui propri prodotti, dato che di iQOO 7 sapevamo quasi tutto proprio dall'account Weibo ed è così che conosciamo il nuovo accessorio da gaming. Come possiamo vedere il gamepad avrà una levetta analogica e dei tasti funzione, in stile Nintendo Switch e potrebbe avere un vano per alloggiare lo smartphone.

Quello che incuriosisce è l'attacco a cui sarà collegato il dispositivo, che ricorda un connettore elettronico, ma che potrebbe essere anche solo un qualcosa di “pubblicitario”. Nel post iQOO parla anche di auricolari, di un cavo dati e di un caricabatterie da 55 W che potrebbero essere correlati alla versione speciale del modello 7 dedicato a “King of Glory“, gioco cinese molto famoso e apprezzato.

La data per saperne di più in merito al gamepad e di altri accessori potrebbe essere il 19 febbraio 2021, termine ultimo di un concorso indetto proprio in patria.

