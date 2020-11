Tra le funzioni più interessanti nel software della fotocamera della MIUI 12 Xiaomi è senza dubbio VLOG, che permette di realizzare montaggio video che potremmo definire “professionale” con vari effetti, filtri e ottimizzazioni. Il brand ha lanciato in queste ore la versione 2.0, ancora più ricca di possibilità.

Xiaomi VLOG 2.0: il montaggio video della fotocamera migliora con queste 3 novità

Cosa ci porta quindi l'aggiornamento per questa funzione della fotocamera MIUI 12? In tre punti, Xiaomi è andata a migliorare VLOG 2.0, partendo dalla possibilità di registrare vari frammenti video per poi editarli o combinarli tra loro in un secondo momento, mentre prima si era obbligati a farlo subito dopo averli registrati.

Proseguendo, è possibile ora utilizzare vari modelli per facilitare la creazione di contenuti video. Infatti, con VLOG è possibile aggiungere effetti visivi e sonori, così da migliorare il risultato finale. Infine, Xiaomi permette ora di creare un video a schermo condiviso, utilissimo per creare filmati simmetrici o video-confronti. Molto utile anche il fatto che ora sarà l'utente a decidere la lunghezza del video.

Il roll out dell'update a VLOG 2.0 di Xiaomi è partito ovviamente dalla Cina, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche in Occidente, con le varie release della MIUI 12. Per chi ama la multimedialità, è sicuramente un boost interessante.

