Xiaomi lancia il nuovo speaker portatile con XiaoAI a meno di 10€

Dando un'occhiata al mercato degli accessori, troviamo diverse aziende attive in questo settore. Tra le più importanti, però, non possiamo non menzionare Xiaomi, che fin dalla sua fondazione ha riposto grande interesse non solo nel mondo degli smartphone. Ad oggi, dunque, questo brand produce qualsiasi tipo di prodotto, anche grazie alle tante aziende controllate. Fra i dispositivi più gettonati, quindi, troviamo sicuramente gli speaker portatili, sempre molto richiesti dal pubblico, soprattutto nel periodo estivo. Motivo per cui l'azienda cinese ha deciso di lanciarne un nuovo modello, super compatto, compatibile con XiaoAI.

Aggiornamento 28/01: il mini speaker di Xiaomi è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi XiaoAI Portable Speaker costa meno di 10 euro!

Osservando il design del prodotto, non troviamo alcuna differenza estetica rispetto a diversi modelli prodotti già in passato. Viene mantenuta, dunque, la forma piuttosto compatta ed il design, con la parte anteriore traforata. Non tutti le ricorderanno, ma diversi anni fa giravano per le strade radioline più o meno della stessa fattura, forse solo leggermente più grandi. Nonostante questo, però, qui troviamo un concentrato di tecnologia unico, dotandosi del Bluetooth 5.0 e di una porta USB Type-C.

Cosa più importante di questo speaker è la presenza dell'assistente vocale XiaoAI. Sebbene non sia possibile sfruttarlo nel nostro Paese, a meno che non si conosca la lingua cinese, questo permette di interagire con il prodotto, potendo così gestire i brani o fornendo informazioni sullo stato di connessione e di carica del prodotto. Al suo interno, infatti, è presente una batteria in grado di offrire un'autonomia di circa 6 ore.

Il nuovo mini speaker di Xiaomi arriva su AliExpress | Aggiornamento 28/1

Il nuovo Xiaomi XiaoAI Portable Speaker, ultima versione dell'altoparlante in formato mini della casa cinese, è stato lanciato in patria al prezzo di 49 yuan, circa 6 euro al cambio attuale. Ora il dispositivo è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali, grazie allo store AliExpress (ed il prezzo non è niente male). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

