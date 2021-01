Xiaomi vuole sorprendere con la nuova ricarica wireless ultra rapida

Si torna a parlare di Xiaomi e del futuro dei suoi smartphone per quanto riguarda la tecnologia di ricarica rapida. Secondo le ultime indiscrezioni sono in dirittura d'arrivo ben due smartphone dotati della ricarica wireless attualmente più veloce sul mercato: si tratta di una soluzione da 67W e dovrebbe fare capolino a bordo di due modelli che abbiamo già incontrato, o meglio di cui sappiamo i nomi in codice, Xiaomi Star e Mars.

Xiaomi sarebbe pronta al debutto della ricarica wireless da 67W

I due smartphone sono già comparsi in varie stringhe di codice della MIUI (qui trovate tutti i dettagli) e anzi, si vocifera che il modello Star potrebbe essere Mi 11 Pro. Nelle scorse settimane Xiaomi ha annunciato l'arrivo della nuova ricarica wireless da 80W, un vero e proprio fulmine che andrà a stravolgere il settore. Tuttavia non è dato di sapere se questa novità sia effettivamente pronta per la produzione di massa.

Infatti, il team di XDA ha analizzato il codice della MIUI 12.5 ancora una volta, scovando il logo che vedete in alto. Si tratta di un riferimento alla ricarica wireless da 67W, una soluzione che sembra non essere poi così lontana (vista addirittura la presenza di un logo). Forse si tratta della tecnologia da 80W limitata a 67W (in modo da controllare la quantità di calore generata), ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale. Comunque c'è anche una stringa incriminata – “keyguard_wireless_strong_charge_67w” – accompagnata dai nomi Star e Mars.

Quindi è probabile che siano in arrivo ben due modelli con ricarica senza fili da 67W e, in base alle varie voci, uno dei due potrebbe essere il futuro Mi 11 Pro (generalmente individuato con il modello Star, ma resta da vedere se sarà così).

