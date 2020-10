Per festeggiare i suoi dieci anni, la compagnia di Lei Jun ha presentato qualche tempo fa il nuovo Mi 10 Ultra, il super flagship con ricarica da 120W (e non solo… qui trovate tutti i dettagli) e wireless da 50W. Un dispositivo al top, ma che si configura come un “semplice” assaggio di quello che verrà. Sì, perché Xiaomi ha alzato il sipario sulla nuova ricarica wireless da 80W, una soluzione che promette di caricare una batteria da 4.000 mAh in appena 19 minuti!

Xiaomi annuncia la sua nuova tecnologia di ricarica wireless da 80W

La ricarica a bordo di Mi 10 Ultra è in grado di riempire una batteria da 4.500 mAh in 40 minuti ma le cose si fanno ancora più piccanti con la tecnologia wireless da 80W presentata da Xiaomi nelle scorse ore. Stavolta è possibile raggiungere il 10% di un'unità da 4.000 mAh in 1 minuto, il 50% in 8 minuti e il 100% in 19 minuti. Insomma, un vero e proprio fulmine!

Nel momento in cui scriviamo Xiaomi non ha confermato se questa nuova tecnologia è attualmente nella fase di produzione di massa o meno. Per ora tutto tace ma non possiamo fare a meno di chiederci se il prossimo Mi 11 sarà il primo con ricarica wireless da 80W.

Intanto vi ricordiamo che la compagnia di Lei Jun e OPPO sono al lavoro su un ulteriore passo avanti, ossia una tecnologia di ricarica senza fili fino a 100W.

