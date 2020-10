Nonostante sia da poco uscita la serie Mi 10T, c'è già chi pensa allo Xiaomi Mi 11 e alle sue caratteristiche, fra cui troveremo lo Snapdragon 875. Ancora è presto per avere idee chiare sul prossimo flagship Xiaomi, ma è praticamente certo che sarà il futuro SoC high-end di Qualcomm a muoverlo. A confermarlo giorni fa fu Digital Chat Station, leaker che si è tornato ad esprimere in merito rivelando ulteriori dettagli.

Lo Snapdragon 875 sarà disponibile solo su Xiaomi Mi 11, ma con delle limitazioni

Nel suo ultimo post su Weibo, Digital Chat Station specifica che Xiaomi Mi 11 (il cui nome non è ancora certo) sarà il primo ad avere lo Snapdragon 875 in Cina. Ma non solo: il futuro top di gamma avrebbe anche un'esclusiva temporale sull'utilizzo del chipset Qualcomm. Ciò significherebbe che, per un determinato periodo di tempo, soltanto Xiaomi potrebbe produrre uno smartphone con questo SoC.

Non sarebbe la prima volta che si parla di un accordo fra Xiaomi e Qualcomm per offrire al produttore cinese un'esclusiva del genere. Era il 2017, quando Xiaomi Mi 6 fu il primo in Cina ad avere lo Snapdragon 835. Tuttavia, se così anche fosse, si tratterebbe di un'esclusiva limitata al solo territorio cinese, dato che non bisogna dimenticarci che c'è Samsung di mezzo. A differenza degli altri produttori Android, che sono soliti attendere l'estate, Xiaomi e Samsung saranno le prime ad usare lo Snapdragon 875.

Si vocifera che la produzione dello Snap 875 sarà affidato proprio alla coreana, senza contare che si ipotizza che la serie Samsung Galaxy S30 debutterà a gennaio/febbraio. Insomma, è piuttosto implausibile che Xiaomi blocchi l'operato di un nome così blasonato come quello di Samsung.

