Ultimamente abbiamo preso in esame tutti gli ultimi modelli di Huami disponibili sul mercato, mettendoli a confronto per scoprire le loro differenze. L'azienda cinese è cresciuta davvero tanto nell'ultimo anno e i suoi passi avanti sono ampiamente visibili osservando gli indossabili che sono stati lanciati negli scorsi mesi. Comunque anche quest'anno l'azienda ha grandi piani e un leaker ce ne svela una parte, rivelando l'esistenza di Amazfit GTR 2 LTE, di T-Rex Pro ed altri dispositivi.

Amazfit GTR 2 LTE, T-Rex Pro e non solo: questi i prossimi smartwatch Huami

Per prima cosa, in altro trovate la certificazione dedicata ad Amazfit T-Rex Pro, successore del primo modello rugged della compagnia cinese. Il dispositivo è stato scovato nel database dell'ente FCC con la sigla A2013: oltre al nome Pro, questo modello presenta anche il nome commerciale T-Rex 2, quindi per ora non è dato di sapere con quale nome arriverà effettivamente sul mercato.

Amazfit Release list:

Amazfit T-Rex Pro (blancw)

Amazfit Health Watch PRO (jiuhuashanpro)

Amazfit GTR 2 eSIM (volga)

Amazfit GTR 2 LTE (volgaw)#AmazfitGTR2 #AmazfitGTS2 — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 27, 2021

Le indiscrezioni continuano con i nomi in codice dei vari dispositivi in arrivo. Secondo l'insider avremo un dispositivo chiamato Amazfit Health Watch Pro, seguito di un indossabile lanciato solo in Cina. L'altra grande novità riguarda Amazfit GTR 2 LTE, versione rinnovata con il supporto alla connettività 4G; inoltre il leaker fa riferimento anche ad un possibile GTR 2 eSIM.

Al momento non ci sono dettagli su design e caratteristiche ma è lecito ipotizzare che si troveremo di fronte ad un modello essenzialmente invariato, fatta eccezione per il lato connettività.

