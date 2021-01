I mini PC, che siano Windows o Mac, sono sicuramente soluzioni tanto interessanti quanto salva-spazio. Specialmente quelli come il Mac Mini però, spesso hanno meno porte proprio per questo, quindi la dock convertitore USB Hagibis MC25, in offerta lampo su GearBest, è sicuramente un aiuto non indifferente senza dover ricorrere ad HUB ingombranti.

Hagibis MC25: la dock con USB, card SD e slot hard disk per Mac Mini è in offerta lampo su GearBest

Come si struttura questo comodo accessorio per il Mini PC Apple? Seguendo le linee metalliche della periferica principale, la dock Hagibis è dotata di 4 porte USB (2 tipo 2.0 e 2 tipo 3.0), ma anche un ingresso per card SD e microSD, senza dimenticare una porta Type-C per il collegamento con il Mac.

La chicca però sta nell'espansione hard disk dell'MC25, in cui inserire appunto un HDD o una SSD SATA fino a 2 TB, per avere quindi una memoria pressoché infinita per il vostro Mac Mini. Ma non solo la versione Desktop è compatibile, anche i MacBook possono avvalorarsi di questo utile accessorio completo praticamente di tutto.

La dock convertitore Hagibis MC25 va quindi in offerta lampo su GearBest al prezzo di 52.73€, con un piccolo contributo di spedizione rapida da 2.29€, che lo rendono uno dei prodotti più interessanti ed economici per Mac Mini.

