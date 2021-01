OPPO: su Geekbench compare un nuovo interessante mid-range | Leak

Molti brand continuano a puntare sui top di gamma ma i modelli che davvero trainano il mercato sono quelli di fascia media. Non tutti gli utenti, infatti, sono disposti a spendere cifre folli. Motivo per cui quasi tutti i brand sono corsi subito ai ripari, producendo una quantità di telefoni di fascia leggermente più bassa molto elevata. Tra questi troviamo sicuramente anche OPPO, che sembra in procinto di lanciare un nuovo prodotto mid-range, con Helio P95. O almeno questo è quello che è trapelato su Geekbench.

OPPO CPH2205 compare su Geekbench, con Helio P95

Nelle ultime ore sono uscite in rete alcune informazioni riguardanti un nuovo dispositivo di casa OPPO, denominato OPPO CPH2205. Sebbene questo sia ancora il suo nome in codice, su Geekbench sono stati rivelati già alcuni importanti dettagli. A questo, poi, si aggiunge anche la certificazione FCC che rivela altre informazioni interessanti.

Al di là dei punteggi raggiunti su Geekbench, questo smartphone dovrebbe montare un SoC MediaTek Helio P95, accompagnato da ben 6 GB di RAM. A livello di display e dimensioni, invece, dovremmo trovarci di fronte ad un dispositivo da 6,2″, con pannello LCD IPS, che misura 160,1 x 73,32 mm. Sempre sotto la scocca, poi, dovrebbe trovare spazio una batteria da 4.310 mAh. Dal FCC, inoltre, possiamo notare come il retro sia caratterizzato da una quad-camera da 48MP di cui ancora, però, non conosciamo ogni singola componente.

Secondo le voce che si sono susseguite in queste ore, tale smartphone potrebbe portare il nome di OPPO A94. Allo stato attuale, però, non abbiamo alcuna conferma in merito, quindi attendiamo ulteriori news a riguardo.

