A quanto pare prossimamente il nostro confronto tra smartband (lo trovate qui) dovrà arricchirsi con un nuovo indossabile: OPPO Band sta per lasciare la Cina e, in base a quanto si evince, potrebbe arrivare in Europa nella sua incarnazione Global. La prova è l'ennesima certificazione ricevuta dal dispositivo, dettaglio che fa ben sperare.

OPPO Band Global in arrivo in Europa, secondo la certificazione EEC

Infatti, dopo l'entrata nel database dell'ente Bluetooth SIG (qui tutti i dettagli, insieme alle immagini hands-on della fitness tracker), OPPO Band Global ha ricevuto l'approvazione dall'EEC: si tratta di un avvistamento riguardare l'Europa orientale, ma comunque non è detto che il lancio dell'indossabile sia limitato solo a quest'area. Il nuovo documento riporta la sigla OB19B1, utile per eventuali avvistamenti nelle prossime settimane.

Al momento non ci sono altri dettagli sull'arrivo della smartband di OPPO in Europa, ma non appena ne sapremo di più (magari con una conferma ufficiale, dita incrociate!) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Tutto sulla prima smartband di OPPO

Vi ricordiamo che OPPO Band è stata lanciata l'estate scorsa in Cina e che qui trovate l'articolo dedicato con tutti i dettagli. L'indossabile ha debuttato ad un prezzo in linea il mercato delle fitness tracker, in versione NFC e standard; immancabile la presenza di un pannello AMOLED a colori e – soprattutto – dell'ormai onnipresente monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

