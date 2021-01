Ci sono momenti, nella vita di una grande compagnia, in cui vanno fatte scelte importanti per il futuro ed il successo della stessa. Questo è quello che secondo i media cinesi starebbe accadendo a Huawei, che dopo aver ceduto Honor, pare sia in trattativa per vendere anche la divisione smartphone principale, con il brand che non ha tardato a rispondere.

Huawei smentisce l'intenzione di vendere la divisione smartphone, ma i dubbi restano

La voce in merito a questa cessione, che avrebbe davvero del clamoroso, da parte di Huawei arriva dopo alcune notizie in merito a delle trattative con una cordata a partecipazione statale di Shanghai, a causa della scarsa fornitura che il brand avrebbe in merito ai chipset per i top gamma Mate e serie P. Questo perché, sebbene Biden sia ora al potere, gli USA non pare abbiano ancora allentato la presa in merito ai divieti di fornitura.

Questo scenario però, pare non risulti affatto a Huawei stessa, che dichiara: “Huawei ha appreso che stanno circolando voci infondate riguardo la possibile vendita dei propri brand di smartphone top di gamma. Huawei non ha alcun piano di questo tipo e resta pienamente impegnata sul business degli smartphone, continuando a offrire prodotti dall’elevata esperienza d’uso e caratura ai clienti di tutto il mondo”. Quindi nessuna cessione, ma anzi si punta a mantenerli a livelli altissimi come ha fatto finora, donando agli utenti la solita affidabile esperienza nel settore mobile.

I dubbi sarebbero sorti in precedenza anche a causa della strategia adottata all'epoca della cessione di Honor, quando i dirigenti negavano che potesse avvenire. Insomma, non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se c'è davvero qualcosa o se stavolta Huawei ha detto la verità sul suo futuro.

