Abbiamo parlato spesso di sicurezza nel mondo Android, tanto da arrivare a stilare una lista dei produttori che aggiornano di più le patch. Inoltre Google sta puntando sempre di più ad affinare la difesa della privacy degli utenti e le nuove impostazioni di Android 12 ne sono un assaggio. Tuttavia può capitare che un'applicazione possa sfuggire ai controlli del Play Store ed arrivare a bordo di milioni di dispositivi con un malware: è questo quello che è accaduto con Barcode Scanner e se avete quest'app installata, eliminatela dal vostro dispositivo.

Barcode Scanner rimosso dal Play Store a causa di un malware

La segnalazione arriva da Malwarebytes: il team di ricercatori ha segnalato il software dannoso a Google, che ha prontamente rimosso l'app Barcode Scanner dal Play Store. Ovviamente potrebbe essere ancora installata a bordo degli smartphone di parecchi utenti: in questo caso Big G non può intervenire e la disinstallazione deve avvenire per forza in modo manuale. Ma che cosa è accaduto?

Come suggerisce il nome Barcode Scanner è un'applicazione che permette di effettuare la scansione di codici a barre e QR. Il software in questione ha ricevuto un aggiornamento nel mese di dicembre, il quale ha introdotto un codice pericoloso, non presente nelle versioni precedenti. L'update è passato inosservato anche ai radar di Play Protect ma il team di Malwarebytes è riuscito ad individuare la novità dannosa: l'app portava con sé un malware, pronto ad infettare i telefoni degli utenti.

Il dato più grave deriva dal certificato digitale dell'aggiornamento: è stato lo stesso sviluppatore, LavaBird LTD, ad inserire il malware. Una volta installata, l'app cominciava a bombardare con adware e vari redirct a siti web indesiderati, come mostrato anche nel video in alto.

Comunque, come già riportato in apertura, Google ha già rimosso l'app Barcode Scanner incriminata dal Play Store. Se avete installato questo software eliminatelo immediatamente, ma più in generale prestate sempre attenzione alle app e fidatevi solo di sviluppatori “conosciuti”.

