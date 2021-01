Negli ultimi anni si è sviluppata una consapevolezza per il “giorno più triste dell'anno”, con varie credenze in merito. Per fortuna, ad alleviare il “Blue Monday” ci pensano i brand di tecnologia con le loro offerte, così come ha fatto Huawei con auricolari e smartwatch per mantenersi in forma, anche stando a casa.

Huawei: Watch Fit, GT 2 Pro, FreeBuds Pro e FreeLace Pro tra le offerte per il Blue Monday

La selezione di Huawei per le offerte Blue Monday è sicuramente ampia e ricca di prodotti di spessore del catalogo del brand. Partendo dallo stiloso Huawei Watch Fit, che nella versione Speciale con cassa Swarovski scende ad un prezzo di 99€. Se invece volete un prodotto ideale per lo sport ma anche per i movimenti quotidiani, il top gamma GT 2 Pro è attualmente in sconto all'ottimo prezzo di 249€.

Se gli indossabili che preferite sono poi quelli che vi proiettano in un mondo fatto di audio di qualità, le offerte per gli auricolari Huawei FreeBuds Pro e FreeLace Pro, entrambi dotati di ANC. Per i primi, modello TWS, c'è interessante prezzo in sconto di 149€. I secondi invece, più per un'utenza sportiva, sono disponibili al prezzo di 119€.

Insomma, ce n'è per tutti i gusti e tutte le esigenze, ma se cercate anche altre offerte Huawei per altri tipi di dispositivi, vi rimandiamo allo store ufficiale per tutti i dettagli dell'iniziativa. Ricordiamo che la promozione è valida fino a domani, 19 gennaio 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu