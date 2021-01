MIUI 12.5: come avere i nuovi controlli audio e menu Power | Download

Stiamo attendendo il rilascio stabile della MIUI 12.5 da parte di Xiaomi: le novità sono molteplici, fra cui un redesign dei controlli audio e del menu d'accensione. La situazione paradossale è che inizialmente si vociferava che il “famigerato” slider del tasto Power sarebbe stata una novità della MIUI 13. I moderatori Xiaomi smentirono il rumor e si scoprì che si trattava di un'app di terze parti spacciata per ufficiale. Ma il colpo di scena c'è stato nei mesi successivi, durante i quali abbiamo scoperto della sua esistenza all'interno della MIUI 12 Beta. Se Xiaomi abbia effettivamente preso ispirazione dall'app in questione o meno non è dato saperlo. Ma quello che sappiamo è che, in vista dell'aggiornamento stabile della MIUI 12.5, è già possibile testare la feature in anteprima.

La nuova schermata per controlli audio e tasto Power della MIUI 12.5 è disponibile per gli smartphone Xiaomi

Qua sopra vedete un'animazione che evidenzia queste due novità della MIUI 12.5 di Xiaomi. I controlli audio sono invariati sotto il profilo funzionale ma non sotto quello della UI. Lo sfondo diventa sfocato (come quando si usa il Control Center), le barre audio si fanno più squadrate e i vari elementi sono adesso distaccati fra loro.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12 e 11: tutti i bug sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

A cambiare è invece il menu d'accensione, accessibile mediante pressione del tasto Power. Anziché aprirsi la schermata con Spegni, Riavvia, Silenzioso e Modalità Aereo, appare una barra al centro dello schermo. Si può utilizzare il nuovo slider per scorrere verso l'alto e spegnere lo smartphone o verso il basso e riavviarlo.

Se foste curiosi, potete scaricare il file APK dell'app systemui-control nella sua versione 1.0.0.94. Non si tratta quindi di un'app di terze parti, essendo un aggiornamento dell'app di sistema Xiaomi. Noi lo abbiamo testato su uno Xiaomi Mi 10T con MIUI 12 Global e funzionano solamente i controlli audio, mentre non c'è il nuovo menu del tasto Power. Al contempo, altri utenti non sembrano avere problemi, pertanto non vi resta che provare sul vostro.

Scarica systemui-control 1.0.0.94

Vi ricordiamo che potete anche testare in anteprima la MIUI 12.5, grazie al programma di Beta Testing. Se preferiste affidarvi a ROM pensate per il pubblico europei, c'è anche il programma Xiaomi.eu.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu