Huawei: novità su Mate X, Kirin 820E e tre diversi laptop al CES 2021

Huawei è pronta a rilanciarsi al CES 2021, presentando alcune interessanti novità. Tra i tanti prodotti che dovrebbero arrivare in futuro, infatti, troveranno spazio ben tre nuovi laptop e non solo. Il colosso cinese, infatti, dovrebbe fornire maggiori delucidazioni sulla serie Mate X, che tanti aspettano con ansia, così come sul nuovo Kirin 820E di cui vi abbiamo parlato ieri. C'è, insomma, tanta carne al fuoco.

Huawei al CES 2021 rivelerà diverse novità

Tra qualche ora Huawei terrà un evento in Cina, sempre all'interno della cornice del CES 2021. Pur trovandosi dall'altra parte del mondo, dunque, il brand proverà a dare dimostrazione della propria forza con alcuni nuovi prodotti. Sicuramente tra i più attesi troviamo il nuovo Mate X, di cui si parla ormai già da diverso tempo. Molto probabilmente, quindi, avremo qualche informazione in più su tale prodotto e, magari, sul suo periodo di uscita sul mercato.

LEGGI ANCHE:

HarmonyOS: per Huawei non è una risposta alle sanzioni USA, ma molto di più

All'interno di tale cornice il colosso cinese delle telecomunicazioni potrebbe lanciare ben tre nuovi laptop. Questi, si vocifera, pare che montino i nuovi chipset della serie Intel Tiger Lake H35, appena presentati, in grado di raggiungere una frequenza di clock massima di 5GHz. Al momento, però, non abbiamo ancora alcuna certezza in merito. Dove, invece, siamo maggiormente ferrati è sul nuovo Kirin 820E che, come visto già ieri, potrebbe arrivare a bordo di Huawei Nova 7 SE. Sono trapelate già alcune specifiche in merito, quindi attendiamo solo la sua ufficialità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu