Una kermesse come il CES di Las Vegas porta sempre tante novità tecnologiche che ci accompagnano poi durante tutto l'arco dell'anno e oltre. Quest'anno, ASUS ha deciso di fare un passo in avanti nel gaming in mobilità con i nuovi notebook ROG Zephyrus e tutta una gamma di accessori dedicati, presentati tutti al CES 2021.

ASUS: tutto sui nuovi notebook gaming ROG Zephyrus e gli accessori presentati al CES 2021

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Partiamo subito con il botto grazie all'ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, notebook gaming caratterizzato sull'innovativo ScreenPad Plus che permette di ottenere un vantaggioso display secondario al fine di utilizzare quanto più spazio possibile durante le sessioni di gioco e di produttività. Esso si solleva di alcuni gradi al fine di garantire un confortevole angolo di visuale. Nelle specifiche, abbiamo una CPU fino all'AMD Ryzen 9-5900HX e GPU NVidia GeForce RTX 3080. Quanto al display, sarà disponibile sia in soluzione 4K 120 Hz, sia Full HD 300 Hz con tempo di risposta di 3 ms con certificazione Pantone Validated.

ASUS ROG Strix SCAR 17

Soluzione che possiamo definire più “standard” ma sempre potentissima è il notebook ROG Strix SCAR 17, dotato sempre della configurazione fino a Ryzen 9-5900HX, Nvidia GeForce RTX 3080 e fino a 64 GB di RAM dual-channel DDR-3200 MHz. Quanto al display, abbiamo un pannello Full HD a 360 Hz con tempo di risposta 3 ms. Inoltre, è possibile collegargli un display opzionale WQHD a 165 Hz con gamma colore DCI-P3.

ROG Flow X13

Dalla potenza, alla potenza ultra-leggera con l'ultrabook ASUS ROG Flow X13. Dotato di una configurazione AMD Ryzen 9-5980HS ed una NVidia GeForce GTX 1650, ottiene grandi prestazioni in un corpo più compatto e leggero. Il display arriva in due soluzioni, una Full HD a 120 Hz e l'altra in 4K con vetro Corning Gorilla Glass, con un rapporto 16:10. La vera chicca di Flow X13 però è la possibilità di essere equipaggiato da una GPU esterna XG Mobile dotata di GeForce RTX 3080. Il connettore proprietario eGPU permette di ottenere una larghezza di banda fino a 63 Gbps.

Accessori gaming ASUS ROG: monitor, mouse, tastiera

Concludiamo il nuovo catalogo gaming ASUS ROG con gli accessori dedicati a questa nuova gamma di notebook. A partire dal monitor ROG Swift PG32UQ, il primo al mondo da 32″ con HDMI 2.1 e pannello IPS a 144 Hz con tempo di risposta 1 ms (MPRT). Dotato di 2 porte HDMI 2.1 per supportare video 4K fino a 120 Hz così da sfruttare al massimo le capacità delle periferiche di gioco. Inoltre, è possibile visualizzare immagini in 4K a 144 Hz con una singola connessione DisplayPort 1.4.

Dal monitor si passa la tastiera meccanica ROG Claymore II, la prima al mondo RGB equipaggiata con i nuovi switch dedicati RX Blue Optical Mechanical Switches, che sfrutta una struttura a quadrato vuoto e LED RGB incorporati che vanno a circondare completamente ciascun tasto. Disponibile inoltre con RX Red Switch. Chiudiamo poi con il mouse ROG Gladius III Wireless, capace di operare a 19.000 dpi ed una connettività tri-mode avanzata: via cavo, wireless a 2.4 GHz RF e Bluetooth. Inoltre, con il Push-Fit Switch Socket II supporta sia i tradizionali micro-switch meccanici a 3 pin, sia quelli ottici Omron a 5 pin.

Prezzi e disponibilità di tutta la gamma ASUS ROG gaming in Italia verranno comunicati in seguito.

