Dietro il (solito) lungo nome che è lo Xiaomi Mi Vertical Air Conditioner 3 si nasconde non troppo bene il nuovo modello di condizionatore dell'azienda. Dico questo perché, differentemente da altri dispositivi precedenti, questo si staglia nell'ambiente domestico con dimensioni extra-large. Con questo prodotto l'azienda non si è voluta focalizzare sulla compattezza, anzi, bensì sui consumi energetici.

Aggiornamento 13/01: Xiaomi ha aggiornato questo modello di condizionatore, con caratteristiche rinnovate. Ve ne parliamo a fine articolo.

Xiaomi Mi Vertical Air Conditioner 3 è il nuovo condizionatore IoT dell'ecosistema Xiaomi

Sì, perché la scocca del condizionatore Xiaomi Mi Vertical Air Conditioner 3 è alta 1,73 metri, larga 43 cm e pesa 27 kg. Possiamo dire con buona certezza che è un condizionatore che non fa niente per passare inosservato. Inoltre, bisogna tenere in considerazione che ad esso va collegata l'unità esterna per la condensa, la quale misura 87 x 55 x 33 cm e pesa 28,5 kg.

Il vantaggio qual è, quindi? Tutto gira attorno ai consumi energetici, offrendo un risparmio notevole rispetto ad altri modelli nel mercato. Ha una potenza di 1,680 frigories e 1850W in modalità calore, grazie alla combinazione con il compressore 2HP. Per vedere la temperatura c'è anche un controller apposito dotato di display LCD.

Il raggio di azione del condizionatore ammonta a 20/30 m², con un quantitativo d'aria spostato pari a 1.000 m3/h. Il tutto avviene con una certa silenziosità, dato che le ventole all'interno hanno una rumorosità pari a meno di 33 dB(A). Un occhio anche alla pulizia dell'aria, con l'implementazione di un filtro anti-muffa e batteri. Oltre ad avere un pannello touch sulla sezione superiore, questo condizionatore può essere controllato anche tramite l'app dedicata Xiaomi e assistente vocale XiaoAI.

Lo Xiaomi Mi Vertical Air Conditioner 3 viene venduto sullo store ufficiale in Cina ad un prezzo di 3.699 yuan, pari a circa 465€.

Nuovo modello aggiornato | Aggiornamento 13/01

Lo Xiaomi Vertical Air Conditioner 3HP è il nome della nuova versione del condizionatore verticale ad inverter presentato negli scorsi mesi. Alto 1,7 metri e largo 41,5 cm, al suo interno si nasconde un compressore 3HP, pensato per coprire una superficie di 30/40 m². Potendo spostare una quantità d'aria pari a 1.100 m3/h, è una soluzione ancora più potente di quella precedente. Non manca un display LCD nella parte superiore dove visualizzare tutti i dati utili, come la temperatura in essere.

Così come le specifiche e le prestazioni, sale anche il prezzo. Viene presentato in Cina al costo di circa 670€, pari a 5.299 yuan di listino.

