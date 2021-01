Huawei MatePad Pro si aggiorna alla EMUI 11 Global Stabile

Oltre alle serie P40, P30 e Mate 30, anche Huawei MatePad Pro fa parte della prima ondata di aggiornamenti alla EMUI 11 Stabile. Presentata ufficialmente alla Huawei Developer Conference 2020, la nuova interfaccia è fatto il suo debutto sul mercato con i nuovi Huawei Mate 40. Ma il roll-out per gli altri dispositivi sta iniziando adesso, a partire dai top di gamma. Non solo smartphone ma anche tablet, come dimostra questo update per MatePad Pro.

Aggiornamento 21/01: inizia il roll-out dell'aggiornamento Global. Ve ne parliamo a fine articolo.

L'aggiornamento stabile della EMUI 11 sta venendo rilasciato su Huawei MatePad Pro

Come indicato nella roadmap che aggiorniamo costantemente, MatePad Pro era in prima linea per ricevere l'aggiornamento alla EMUI 11 Stabile. E così è stato, come dimostra il rilascio avvenuto in queste ore, per quanto riguardi solo il mercato cinese. Per le aree occidentali, invece, sarà necessario attendere le prossime settimane, anche se non abbiamo ancora una data precisa. La release specifica riguarda la EMUI 11.0.0.145 e sta via via giungendo su MatePad Pro e MatePad Pro 5G, per chi ha la EMUI 10.1.0.137/151 su base Stabile e 11.0.0.126 su base Beta.

Parte il roll-out della EMUI 11 Global | Aggiornamento 21/01

Dopo più di due mesi di attesa, i possessori occidentali di Huawei MatePad Pro possono finalmente assistere al rilascio della EMUI 11 Global. Si tratta della versione del firmware EMUI 11.0.0.166, arrivata verso fine gennaio come previsto dalla succitata roadmap.

