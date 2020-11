Huawei MateStation: il primo PC Desktop è pronto al lancio

Ci siamo ormai vicini, Huawei è pronta a lanciare il suo nuovo PC Desktop, che ha finalmente un volto ed un nome definitivo. Infatti, dal sito ufficiale per gli sviluppatori, il brand ha esposto l'immagine del nuovo Qingyun W510, oltre al monitor con tastiera e mouse.

Aggiornamento 09/11: pare che il nuovo PC desktop di Huawei sia in procinto di arrivare sul mercato e che si chiamerà MateStation. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei MateStation sarà un PC Desktop potente e compatto, ma non avrà Windows

I primi indizi sul PC Desktop di Huawei, che ora sappiamo chiamarsi Qingyun W510, avevano mostrato come quest'interessante macchina avesse un cuore molto potente, grazie al processore proprietario Kunpeng 920 3211K a 24-Core. Quello che sorprende però, è l'essere tutto sommato compatto, soprattutto rapportato del primo monitor Smart Display del brand. Interessante vedere, ad esempio, quanto sia piccolo rispetto ad un MateBook.

Oltre al processore, sono state rivelate anche altre specifiche, più precisamente le memorie e la scheda grafica. Infatti, il PC Desktop Huawei Qingyun W510 avrà 8 GB di RAM e 512 GB di SSD a marchio Samsung. Per quanto riguarda la scheda grafica, essa sarà una dedicata AMD Radeon 520, con la possibilità di installarne una HiSilicon Hi1711. Quanto a porte, confermate 7 porte USB Type-A, 1 Type-C, un ingresso audio-video e le varie porte come Ethernet e VGA.

Quanto a sistema operativo, la situazione non è poi così rosea per noi occidentali. Infatti, il PC Desktop Huawei Qingyun W510 sarà mosso da HarmonyOS 2.0, ma non vi sarà possibilità di installarvi Windows. Questo perché il W510 è un prodotto destinato a soluzioni governative ed aziendali cinesi, quindi si mirerà a renderlo esclusivo per la Cina. La serie Qingyun, in ogni caso, si estenderà nel tempo e arriverà anche nel campo del design, degli uffici di vari settori e nell'apprendimento. Quanto all'uso domestico, bisogna sperare arrivi quel modello svelato da BiliBili qualche tempo fa.

Huawei Qingyun W510 riceve la certificazione 3C | Aggiornamento 21/08

Dopo essere stato svelato sul sito ufficiale, il PC Desktop Huawei Qingyun W510 riceve anche la certificazione 3C, che rivela inoltre che l'OEM della nuova macchina sarà proprio Foxconn, come si vociferava già da qualche tempo. Ormai manca praticamente solo la presentazione di quella che sarà una soluzione dedicata principalmente agli uffici.

Compare la confezione del PC di Huawei | Aggiornamento 26/08

Potrebbe non essere quella definitiva, ma in rete è comparsa la presunta confezione del PC di Huawei. Di per sé il pacco non ci rivela l'estetica della macchina, ma sul fianco troviamo la classica etichetta con alcune delle specifiche tecniche. Troviamo conferme per processore Kunpeng 920, così come per 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD. Viene confermata la presenza del lettore DVD, mentre la scheda grafica non sarebbe la Radeon 520, bensì la Radeon R7 430. All'interno del box sono presenti anche l'alimentatore da 180W, così come la combo formata da tastiera e mouse.

Prime foto dal vivo | Aggiornamento 27/08

Dopo la confezione, il PC Huawei assemblato da Huanghue Technology Group appare nuovamente in rete. Vediamo quella che dovrebbe essere una foto dal vivo di varie macchine, anche se con design un po' datato e che non corrisponde alle foto sopra. Assieme a questa foto sono comparse anche delle immagini tratte da un presunto spot promozionale.

Si prepara la vendita al pubblico | Aggiornamento 19/09

Nuovo giro, nuovo leak sul futuro del mercato PC da parte di Huawei. Le macchine “Powered by Kunpeng” diventano sempre più concrete, con una nuova foto che ci mostra l'etichetta che le contrassegnerà. Varie aziende cinesi le starebbero già usando, ma l'intento finale sarebbe quello di venderle anche alla fascia consumer e non solo quella business. C'è da considerare, però, che il ban USA sta duramente colpendo la produzione hardware di Huawei.

Il PC Huawei compare sullo store ufficiale | Aggiornamento 12/10

Consultando il database dello store ufficiale di Huawei è comparso quello che sarà il primo PC Desktop basato sul Kunpeng 920. Lo screenshot è stato postato da un leaker di Weibo, nel quale trapela il PC di Huawei sotto il nome commerciale di Yellow River K680 G1. Inutile dire che la pagina prodotto non è disponibile, quindi non possiamo avere né immagini né specifiche della macchina.

Huawei è pronta a lanciare il suo PC desktop | Aggiornamento 09/11

Secondo alcune fonti non ufficiali, il nuovo PC di Huawei sarebbe pronto ad arrivare sul mercato alla fine di questo mese. Entro il termine di novembre, quindi, tale prodotto dovrebbe essere presentato ufficialmente al pubblico, aprendo subito dopo le vendite. Sappiamo praticamente tutto in merito alle sue presunte caratteristiche tecniche, quindi non resta che attendere qualche annuncio da parte dell'azienda.

Huawei MateStation si avvicina | Aggiornamento 11/11

Nei mesi passati avevamo parlato di Huawei MateStation sotto forma di brevetto associato alla serie Mate 40. A quanto pare non sarà un accessorio per smartphone, bensì il nome ufficiale del tanto vociferato PC Desktop. Lo confermano vari indizi comparsi in rete in questi giorni, anche sullo stesso sito ufficiale, dove troviamo riportato il nome di “Huawei MateStation B515“. Il SoC proprietario utilizzato viene denominato Kunpeng 9xx, probabilmente il Kunpeng 920 di cui tanto abbiamo discusso in precedenza, e sarebbe realizzato con processo produttivo a 7 nm.

Le prestazioni offerte sarebbero al livello dell'Intel Core i9-9900K. La configurazione comprenderebbe 8 GB di RAM, 512 GB di SSD Samsung e scheda grafica AMD Radeon 520. Le features comprenderebbero l'avvio one-click con sensore d'impronte e cooperazione multi-screen in abbinamento a smartphone.

So PC SoC is 7nm (Kungpeng 9xx) and it's used first in Huawei's new desktop PC, Mate screens are coming in same event. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 10, 2020

Huawei avrebbe cooperato con i governi locali di più di 20 province della Cina per avere pieno supporto nella produzione dei componenti necessari. Al fianco di Huawei MateStation con SoC Kunpeng ci sarebbero anche modelli basati su soluzioni AMD abbinati ad un monitor Full HD da 23,8″ per il mercato consumer.

