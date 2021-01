Huawei Mate XS si aggiorna alla EMUI 11 Global Stabile

Oltre a MatePad Pro, anche i possessori di Huawei Mate XS stanno iniziando a saggiare le novità introdotte dalla EMUI 11 Global. Inizialmente rilasciato in Asia, il corposo aggiornamento sta giungendo anche sulle unità europee del pieghevole Huawei. Si conclude così il programma di Beta Testing avviato verso fine 2020, con la partenza del roll-out in pianta stabile per il pubblico occidentale.

La EMUI 11 Global arriva anche sul pieghevole Huawei Mate XS

Le prime segnalazioni del debutto della EMUI 11 Global in veste stabile su Huawei Mate XS arrivano dal Regno Unito. Per quanto riguarda l'Italia, perciò, non dovrebbe mancare molto e già in queste ore potrebbe partire il roll-out.

La build in rilascio è la EMUI 11.0.0.168. Le novità del nuovo major update sono molteplici, eccole elencate nel changelog completo:

Always On Display (AOD) : AOD consente agli utenti di personalizzare il proprio schermo e mostrare il proprio stile personale aggiungendo testo e immagini alla schermata di blocco.

: AOD consente agli utenti di personalizzare il proprio schermo e mostrare il proprio stile personale aggiungendo testo e immagini alla schermata di blocco. Modalità Multi-Window : Multi-Window ti consente di aprire app in una finestra mobile per il multitasking. È possibile riposizionare la finestra mobile nella posizione desiderata o ridurla a una bolla mobile per un più facile accesso in seguito.

: Multi-Window ti consente di aprire app in una finestra mobile per il multitasking. È possibile riposizionare la finestra mobile nella posizione desiderata o ridurla a una bolla mobile per un più facile accesso in seguito. Animazioni più fluide : le nuovissime e intuitive animazioni in tutta la EMUI 11 creano un'esperienza utente più fluida, più unificata e visivamente piacevole quando si toccano elementi o si scorre sullo schermo.

: le nuovissime e intuitive animazioni in tutta la EMUI 11 creano un'esperienza utente più fluida, più unificata e visivamente piacevole quando si toccano elementi o si scorre sullo schermo. Effetto delicato : indipendentemente dal fatto che tu stia attivando o disattivando i toggles, gli effetti migliorano in tutto il sistema operativo per una maggiore soddisfazione visiva.

: indipendentemente dal fatto che tu stia attivando o disattivando i toggles, gli effetti migliorano in tutto il sistema operativo per una maggiore soddisfazione visiva. Super Notepad : il Blocco note ora supporta la modifica delle note contemporaneamente da più dispositivi Huawei. Ad esempio, puoi inserire una foto dal tuo telefono alla nota che stai modificando sul tuo tablet.

: il Blocco note ora supporta la modifica delle note contemporaneamente da più dispositivi Huawei. Ad esempio, puoi inserire una foto dal tuo telefono alla nota che stai modificando sul tuo tablet. Uniformità duratura : è stato introdotto un nuovo standard per le animazioni di sistema, migliorando la velocità di avvio delle app e la fluidità delle operazioni generali.

: è stato introdotto un nuovo standard per le animazioni di sistema, migliorando la velocità di avvio delle app e la fluidità delle operazioni generali. Suonerie ritmiche : la vibrazione del sistema è stata aggiornata e le chiamate in arrivo e le sveglie ora hanno i propri modelli di vibrazione personalizzati. La combinazione di suoni stereo e vibrazioni coordinate ti offre un'esperienza più coinvolgente.

: la vibrazione del sistema è stata aggiornata e le chiamate in arrivo e le sveglie ora hanno i propri modelli di vibrazione personalizzati. La combinazione di suoni stereo e vibrazioni coordinate ti offre un'esperienza più coinvolgente. Collaborazione multi-schermo : questa è una funzione speciale che consente ai tuoi dispositivi di lavorare insieme per raggiungere il loro pieno potenziale. Puoi eseguire il mirroring del telefono sullo schermo del laptop per migliorare la tua produttività con un massimo di tre finestre prontamente disponibili. (Questa funzione richiede un laptop Huawei installato con la versione 11.0 o successiva di PC manager.)

: questa è una funzione speciale che consente ai tuoi dispositivi di lavorare insieme per raggiungere il loro pieno potenziale. Puoi eseguire il mirroring del telefono sullo schermo del laptop per migliorare la tua produttività con un massimo di tre finestre prontamente disponibili. (Questa funzione richiede un laptop Huawei installato con la versione 11.0 o successiva di PC manager.) Galleria : nella scheda Scopri della Galleria, puoi creare storie video applicando modelli preimpostati con effetti speciali e musica di sottofondo. Le funzionalità di editing video sono ottimizzate fornendo ulteriori istruzioni su come utilizzare la timeline e le opzioni di modifica.

: nella scheda Scopri della Galleria, puoi creare storie video applicando modelli preimpostati con effetti speciali e musica di sottofondo. Le funzionalità di editing video sono ottimizzate fornendo ulteriori istruzioni su come utilizzare la timeline e le opzioni di modifica. Protezione dello schermo indisturbata: quando proietti il ​​tuo telefono in modalità Non disturbare sul tuo laptop Huawei, i messaggi e le chiamate in arrivo vengono visualizzati solo sullo schermo del telefono, proteggendo la tua privacy e garantendo la continuità della proiezione dello schermo.

