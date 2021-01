Sappiamo da quasi due decenni che i PC e notebook Windows, nonostante alcuni bloatware e applicazioni dei produttori, hanno determinati canoni rispettati. Questo, in Cina, sta cambiando anno dopo anno, soprattutto con l'esplosione dei Huawei MateBook, che con la nuova edizione si dotano di AppGallery e del Browser proprietario.

MateBook 2021: AppGallery e Browser un passo verso l'ecosistema Huawei, ma i modelli precedenti?

A notare questo cambiamento è uno dei leaker più attenti all'universo Huawei, Courage Digital King, che su Weibo spiega come proprio lo store AppGallery ed il Browser proprietario siano applicazioni di default per i nuovi modelli di notebook. Ovviamente, non saranno gli unici applicativi del brand ad essere sui PC di default, ma anche Huawei Cloud e Link Now saranno disponibili (almeno per gli utenti cinesi).

Quello che, giustamente, il leaker si chiede è se anche gli altri MateBook usciti negli anni scorsi verranno dotati di queste applicazioni, che soprattutto per il pubblico in patria, sono ormai all'ordine del giorno. Secondo le previsioni, dovrebbero arrivare via OTA, tra l'altro già qualche tempo fa AppGallery fece capolino sui MateBook come applicazione esterna.

Insomma, l'ecosistema Huawei sta man mano includendo anche un punto forte come i notebook, che potrebbero giocare un ruolo centrale con il passere del tempo, soprattutto se HarmonyOS un giorno potrebbe essere pensato per questo tipo di prodotti. Supposizioni, tra l'altro molto cinesi (in Occidente è difficile vedere qualcosa in più dell'AppGallery ad essere onesti), ma che intrigano gli appassionati.

