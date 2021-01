MIUI 12.5 Beta migliora la luminosità e arricchisce la fotocamera

La MIUI 12.5 Beta non accenna a fermarsi nello svelare le novità che vedremo sugli smartphone Xiaomi nei prossimi mesi. Grazie al programma di Beta Testing, gli utenti stanno portando a galla le varie features più o meno celate nella nuova UI. Anche perché l'aggiornamento stabile arriverà soltanto fra qualche mese, nonostante dall'annuncio sia già passato un mese. Per intrattenere questa attesa, vediamo le ultime novità trattate in materia di luminosità, Control Center e fotocamera.

Altre novità nella MIUI 12.5 Beta, questa volta per luminosità, Control Center e fotocamera

Con il rilascio dell'ultima MIUI 12 Beta in versione 21.1.15, il Control Center è stato migliorato per ottimizzare l'utilizzo dello smartphone con una mano. Da quando gli smartphone si sono fatti grandi quanti gli ex phablet, è importante che una UI permetta di muoversi al suo interno senza necessariamente utilizzare due mani. E così nel Control Center vediamo una miglioria più che gradita, con la barra di regolazione della luminosità che su sposta verso il basso con l'espansione dei Quick Toggles. Facendo uno swipe verso il basso, infatti, adesso la barra finisce in fondo ed è necessario fare un altro swipe per recuperarla.

Passando a novità più di intrattenimento, la fotocamera della MIUI 12.5 sarà più ricca che mai di funzionalità aggiuntive. Si spera che con l'aggiornamento stabile la modalità Clone raggiunga un numero crescente di modelli. Anche perché gli sviluppatori hanno aggiunto una nuova opzione al suo interno, denominata Freezer Frame, anch'essa disponibile nella Beta 21.1.15. Anche la modalità VLOG viene abbellita con nuove funzionalità, ovvero i nuovi effetti Dazzle e Tipsy e migliorie per quelli Moments, AgedFilm, Cool e Frame.

Come ad ogni discussione sulla MIUI 12.5, vi ricordiamo che potete già testarla in anteprima affidandovi al programma di Beta Testing. Se preferiste qualcosa di “occidentale”, allora il programma di porting Xiaomi.eu fa al caso vostro. In questo modo potrete installare il nuovo major update sul vostro Xiaomi e testare altre novità, come gestore delle password, smartphone come microfoni wireless, migliorie per la batteria e per la personalizzazione delle icone.

