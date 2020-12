In un anno che ha visto l'espansione degli smartphone Huawei dotati di HMS ma soprattutto del sempre più completo store AppGallery, era inevitabile che il brand lo portasse anche su PC. Quanto meno in patria, dove gli utenti potranno accedere ad alcune applicazioni che di solito userebbero su dispositivi mobili.

Huawei AppGallery su PC: ecco tutte le funzioni

Guardando le prime immagini dell'interfaccia, possiamo dire che Huawei AppGallery per PC è ispirato un po' all'App Store dei Mac, seppur con una sostanziale differenza di contenuti. Lo store è diviso in 5 sezioni: “Ricerca“, “Office“, “Classificazione“, “Gestione” e “Impostazioni“. Per quanto riguarda la prima sezione, troviamo le App più scaricare, le novità della settimana, la selezione mensile e tanto altro con applicazioni come QQ, WeChat, Tencent Video ecc.

Interessante poi la categoria “Office“, dove è possibile scaricare software dedicati alla produttività come Tencent Conference o WPS. Come avrete capito, è qualcosa di pensato prettamente per l'utenza in Cina, perché molte applicazioni sono quelle usate nel colosso asiatico. Purtroppo non ci sono notizie in merito all'arrivo dell'AppGallery su PC anche in Occidente, ma il punto è che se arrivasse, sarebbe totalmente ottimizzato per le nostre latitudini con tanti software che usiamo di solito.

Questo potrebbe favorire, in futuro, un passaggio all'architettura ARM anche per i notebook di Huawei, semmai ci pensasse sul serio.

