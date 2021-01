Mentre AppGallery continua ad arricchirsi di novità e di applicazioni, il colosso tecnologico cinese comincia la settimana alla grande, con un annuncio che non potrà non entusiasmare gli amanti della lettura in possesso di dispositivi del brand. Huawei Books debutta oggi ed è la nuova libreria digitale dell'azienda, una soluzione pensata per smartphone e tablet lanciata in Italia in collaborazione con le case editrici del gruppo Mondadori: andiamo a scoprire come funziona questa novità e dove trovarla.

Huawei Books: come funziona la nuova libreria digitale e dove trovarla

Grazie a Huawei Books è possibile acquistare e leggere eBook da un catalogo di oltre 20.000 titoli di autori italiani e internazionali editi da Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa, e ascoltare libri narrati dalla voce degli scrittori o interpretati dai grandi personaggi dello spettacolo. Ma come funziona la libreria digitale di Huawei? Books si compone di due aree principali: Read e Listen. Read è composta dalla sezione Bookstore che contiene un catalogo di migliaia di eBook, dai bestseller ai grandi classici. Grazie alla collaborazione con le case editrici del Gruppo Mondadori, sarà infatti possibile scegliere tutto il meglio della produzione editoriale mondiale, tra cui i bestseller italiani e internazionali di Ken Follett, Dan Brown, Stephen King, Gianrico Carofiglio, Paolo Cognetti, Bruno Vespa, Jo Nesbo, Fabio Volo e Michael Connelly, i grandi successi del 2020 di Maurizio de Giovanni, Alessandro D'Avenia, Paolo Giordano, Ferzan Ozpetek, o ancora le opere delle autrici più apprezzate, quali Sophie Kinsella, Sveva Casati Modignani, Jojo Moyes, Paula Hawking, Daria Bignardi, Silvia Avallone e Suzanne Collins.

Il Bookstore permette non solo di acquistare il proprio libro preferito, ma anche di leggere l'introduzione provando l'anteprima gratuita (fino al 10% di testo) per decidere se proseguire con la lettura del libro. Un'altra sezione dell'area Read è la Libreria, che permette di organizzare nel migliore dei modi i propri eBook, seguire i progressi della lettura e ricercare i libri per Categoria come romanzi, biografie, thriller e molto altro ancora.

Huawei Books possiede varie funzioni per rendere la lettura ancora più piacevole, interattiva e personalizzabile. Ad esempio, è possibile fare delle annotazioni a bordo del testo, evidenziare parole e frasi, personalizzare la lettura scegliendo il colore dello sfondo del libro o cambiando lo stile del testo. Ma non solo: con la funzione Text-to-Speech, è possibile trasformare il testo scritto di un eBook in audio. Inoltre è possibile regolare la luminosità dello schermo o attivare la modalità notturna per ridurre la luce blu, così da poter leggere in qualsiasi situazione e in ogni momento della giornata senza affaticare gli occhi.

Per quanto riguarda l'area Listen, disponibile a partire dalle prossime settimane, è composta dal catalogo dedicato agli audiolibri. Grazie al coinvolgimento delle voci di scrittori e personaggi noti, farà scoprire a tutti i book lover una modalità più coinvolgente di fruire i libri, tra i quali Petrademone, letto da Marco D'Amore; Storie della buonanotte per bambine ribelli, con Levante, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Paola Turci; Nessuno come noi, letto da Luca Bianchini; Chi manda le onde narrato da Fabio Genovesi; L’Arminuta, interpretato da Jasmine Trinca, insieme a titoli come i celebri L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafon, letto da Riccardo Bocci o I pilastri della terra di Ken Follett, letto da Riccardo Mei.

Dove trovare Huawei Books? Proprio come le altre applicazioni del brand non dovrete far altro che scaricarla direttamente tramite AppStore: in basso trovate il link al download.

Books | AppGallery | Download

