Il guinzaglio Xiaomi è comodo, illumina e c’è anche il porta-bisogni

Xiaomi YouPin continua a pensare ai nostri amati cani, proponendo spesso e volentieri gadget di ogni tipo. Tornando su qualcosa di più tradizionale, sulla piattaforma di crowdfunding ha fatto la sua comparsa la combo formata da guinzaglio e porta-sacchetti. Un elemento fondamentale per poter uscire a farci quattro passi, in modo da poterli tenere sotto controllo e pulire laddove facciano i loro bisogni.

Xiaomi YouPin pensa anche ai nostri amici a 4 zampe: adesso potete acquistare il suo guinzaglio

Prodotto da Moestar, il guinzaglio Xiaomi YouPin esisteva già da qualche mese, ma questo modello del Retractable Walking Dog Leash si presentava in una nuova versione migliorata. Ha una lunghezza di 3 metri ed è stato costruito con una maggiore resistenza alla trazione del cane. Può supportare tranquillamente fino a 90 kg di pressione ed integra un meccanismo di freno nel caso l'animale acceleri con forza improvvisa. Il laccio del guinzaglio non soltanto è regolabile in lunghezza, ma è anche facilmente sostituibile, nel caso in cui il cane si diverta a morderlo e finendo per rovinarlo.

Ha un design circolare pensato per risultare comodo sia impugnandolo che tenendolo sul braccio. Inoltre, al suo interno c'è una batteria, ricaricabile via USB Type-C, che alimenta il sistema di illuminazione che arriva fino a 3 metri di distanza. Il guinzaglio è acquistabile da Aliexpress ad un costo di circa 32€.

In accoppiata al guinzaglio, su Aliexpress è possibile acquistare anche il Pet Shit Bag da abbinarci. È un pratico porta-sacchetti per i bisogni, da avere con sé quando si porta il cane a fare i suoi bisogni al parco. Il laccetto integrato permette di poterlo agganciare proprio al guinzaglio, in modo da non dover tenerlo necessariamente in tasca o in borsa. Pur avendo dimensioni modeste, dentro sono contenuti sacchetti in grado di contenere anche i bisogni più “importanti”. Anche questo gadget è disponibile su Aliexpress ed ha un prezzo di partenza di circa 7€.

Sempre parlando di animali domestici, vi ricordiamo che potete acquistare anche il pratico tagliaunghie per cani e gatti, così come la ciotola smart per cibo e acqua.

