La cucina modulare di Xiaomi YouPin contiene 5 utensili in 1

Se si vuole arricchire la propria cucina e renderla domotica, Xiaomi YouPin è uno dei più validi alleati. La quantità smodata di gadget a disposizione sulla piattaforma è a disposizione dell'utenza cinese e, di rimbalzo, di noi occidentale. L'ultima proposta in fase di crowdfunding è un prodotto decisamente ambizioso, essendo una di quelle soluzioni all-in-one. Realizzata in collaborazione con l'azienda partner Mensarjor, è una cucina modulare nella quale sono inclusi più elementi indispensabili per la vita di tutti i giorni.

Su Xiaomi YouPin c'è una nuova cucina modulare comprensiva di tutto il necessario

Il primo elemento di cui si compone la cucina modulare su Xiaomi YouPin, il più evidente all'occhio, è il lavandino in acciaio inox 304. Un elemento fondamentale e immancabile in tutte le cucine funzionali, anche se quello scelto da Mensarjor non è di sicuro il più ampio. A disposizione dell'utente c'è una singola vasca, affiancata da due sezioni laterali. Quella di destra comprende un tagliere in legno, molto utile per le proprie preparazioni e coadiuvato dal tritarifiuti da 320W all'interno del modulo. Una volta fatto il trito per il soffritto, per esempio, si possono accantonare gli scarti direttamente nel lavandino e lasciare che il tritarifiuti se ne occupi. Il tutto viene poi depositato ed immagazzinato nell'apposito contenitore da 1170 ml. Fra l'altro, nella sezione superiore c'è anche un alloggiamento per i coltelli, senza necessità di avere un ceppo a parte.

I più attenti si saranno accorti che ci sono due miscelatori. Oltre a quello standard, a destra ce n'è uno aggiuntivo che integra un purificatore d'acqua Mijia Water Purifier 400G. Anziché avere un dispositivo aggiuntivo a parte, è stata offerta la comodità di averlo all'interno della sezione principale. Infine, nella parte inferiore della cucina c'è anche una lavastoviglie. La comodità di avere una cucina modulare deriva anche dal suo assemblaggio. Per quanto ci si possa affidare ad una persona incaricata di farlo, il suo vantaggio è dover collegare solo tre tubi dell'acqua ed un cavo della corrente affinché sia tutto operativo. Inoltre, nel caso una delle componenti si guasti, si può smontare e sostituire senza dover cambiare tutto. Chiaramente un prodotto del genere non è propriamente economico: viene proposto su Xiaomi YouPin a circa 504€, pari a 3.999 yuan di listino.

