Sembrano davvero lontani i tempi quando smartphone come LG G2 e G3 erano degli smartphone top gamma di riferimento. Da lì in poi, la divisione della telefonia del produttore sud coreano non è stata più la stessa. Per questo, la stessa LG ha capito che c'è bisogno di rivedere la propria offerta di smartphone guardando più ai medio-base gamma ma anche a scelte stilistiche e innovative come Velvet e Wing.

LG: gli smartphone top gamma saranno dettati dal design, ma l'obiettivo è la fascia media

La decisione di LG è arrivata a seguito dei certamente non incoraggianti risultati del settore smartphone, che negli ultimi 22 trimestri hanno fatto registrare un calo di vendite, anche a causa della gestione dei top gamma. Proprio per questo, si è deciso di tagliare lo sviluppo e la produzione di terminali più costosi (anche il fatto che ci siano più chipset MediaTek piuttosto che Qualcomm) al fine di favorire serie più prolifiche come la Serie K o Q.

Ma non è del tutto chiusa la questione top gamma. Essi esisteranno come progetto stilistico, di design e innovazione, proprio come accaduto con LG Velvet, che abbiamo recensito e ne abbiamo appunto apprezzato il design, ma anche con Wing, che nella nostra recensione abbiamo visto come può cambiare il settore.

Inoltre, è sempre più probabile anche un LG con display arrotolabile, che magari non avrà uno Snapdragon della serie 800, ma è molto probabile che rivoluzionerà il settore per come lo conosciamo.

