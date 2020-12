Il cacciavite HOTO su Xiaomi YouPin è bello e funzionale

Altro giro, altra corsa: su Xiaomi YouPin è stato aggiunto un nuovo cacciavite in collaborazione con HOTO. Alcuni di voi potrebbero non conoscere questo nome, ma dietro ad esso si cela uno dei tanti produttori che ha già collaborato con Xiaomi in passato, sempre per altri cacciaviti. Come altri prodotti di questo genere, questo nuovo modello offre la comodità dell'essere multi-punta.

LEGGI ANCHE:

Questa serratura smart Xiaomi YouPin protegge la vostra casa in 6 modi diversi

HOTO lancia un nuovo cacciavite multi-punta su Xiaomi YouPin

Chi ha detto che i cacciavite non possano essere accattivanti alla vista? Sicuramente non HOTO, che con questo cacciavite su Xiaomi YouPin ha scelto di adottare un look più stravagante del solito. Anziché scegliere una scocca “noiosa”, l'ha resa disponibile in colorazioni blu marino e rosso, oltre che un più classico nero antracite.

Quello che potrebbe sembrare all'apparenza un mono-blocco nasconde un meccanismo sulla parte finale posteriore. Estraendola si rivela una serie di 20 punte pensate per gli amanti del bricolage e dei lavoretti in casa. L'impugnatura non è liscia bensì sfaccettata, garantendo un grip maggiore durante il suo utilizzo. L'unico svantaggio è il suo non integrare una batteria che lo renda elettrico, ma in favore di un costo più modesto. Il cacciavite viene proposto in crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 10€, pari a 74 yuan di listino.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu