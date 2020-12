Il principio di una casa intelligente è senza dubbio la comodità. Tra i tanti accessori dedicati allo smart home, quelli che aprono a questa comodità sono sicuramente i sensori, come il sensore Xiaomi Porte e Finestre 2 che arriva su Banggood in offerta con Coupon sconto ad un prezzo molto conveniente.

Il sensore Xiaomi per porte e finestre 2 va in offerta con Coupon su Banggood

Il nuovo sensore di Xiaomi per porte e finestre (chiamato anche Xiaomi Smart Sensor 2) è adattabile ad ogni appartamento per via del suo design minimale. La sua funzione però, è sicuramente l'aspetto più interessante. Infatti, poggiandolo su una qualsiasi porta, finestra, ma anche in posti come il barattolo dei biscotti o sul water, è possibile rilevare i movimenti effettuati.

Collegando il sensore Xiaomi all'applicazione Mi Home (app Mijia), è possibile ottenere informazioni sull'apertura di una qualsiasi porta a cui è applicato. Tra l'altro registra sia l'apertura, sia la chiusura, ma può anche ricordarne la chiusura dopo un tempo stabilito. In più, è dotato di sensore di luminosità ed è compatibile con gli speaker Xiaomi dotati di XiaoAI. Tutto questo grazie al Bluetooth 5.1 BLE.

Il sensore Xiaomi Porte e Finestre 2 arriva quindi su Banggood in offerta con Coupon sconto all'imperdibile prezzo di 7.40€.

N.B. Il costo di spedizione è attualmente di 2.98€, ma considerando che di solito se ne acquista più di uno, è sicuramente un'ottima offerta.

