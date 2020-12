Dopo gli ultimi mesi molto attivi nel mercato smartphone, vivo continua a guardare comunque alla fascia bassa così da ampliare il suo catalogo. Dopo aver presentato Y3s, arriva anche la Standard Edition di vivo Y30, un entry-level dalle buone specifiche ed un prezzo contenuto.

vivo Y30 Standard Edition: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Il vivo Y30 Standard Edition, quanto meno nel design, si presenta simile se non uguale al “gemello“, ma differisce in alcuni punti importanti delle specifiche. Infatti, il chipset è il MediaTek Helio P35, a differenza dello Snapdragon dell'omonimo, ma anche 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile. Il display è invece un pannello da 6.51″ HD+.

Per la fotocamera, su questo modello vivo ha scelto un modulo doppio da 13 + 2 MP, con una camera anteriore nel drop notch da 8 MP. La batteria è invece da 5000 mAh, con tecnologia di risparmio energetico AI. Presente il sistema Android 10 con FunTouch OS 10.5.

Prezzo e disponibilità

Il vivo Y30 Standard Edition arriva quindi in Cina ed è attualmente disponibile solo in patria (difficilmente lo vedremo in Italia) al prezzo al cambio di circa 175 € (1398 yuan), che per quello che offre non è di certo alto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu