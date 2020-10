Un brand che finalmente si è affacciato all'Occidente, ma soprattutto che punta a soddisfare ogni fascia di prezzo è sicuramente vivo, che dopo essere arrivata anche in Italia, ha presentato due nuovi smartphone per il mercato cinese vivo Y30 e Y3s, con specifiche e prezzo entry-level.

vivo Y30 e Y3s: tutto su specifiche, prezzo e uscita dei nuovi entry-level

vivo Y30

Guardando al design, il vivo Y30 riprende le forme del nostro Y20s, ed anche in alcune specifiche è il medesimo smartphone. Infatti, ha chipset Snapdragon 460, un display da 6.51″ IPS LCD HD+ con drop notch dove è alloggiata la selfie camera da 8 MP. Quanto alla memoria, raddoppia la RAM dato che abbiamo ben 8 GB LPDDR4X, mentre si mantengono i 128 GB UFS 2.1. La batteria è un modulo da 5000 mAh, mentre il modulo fotocamera tripla da 13 + 2 + 2 MP con sensore macro e di profondità. Presente la FunTouch 10.5.

vivo Y3s

Passiamo quindi allo smartphone base della nuova line-up, vivo Y3s, che si pone come gemello dell'Y17 uscito in India, ma con specifiche migliorate. Infatti, esso integra sempre la CPU MediaTek Helio P35, ma invece di 64 GB, ne abbiamo 128 eMMC 5.1. la RAM resta invece da 4 GB. Il display è da 6.35″ HD+ con drop notch in cui alloggia la camera anteriore da 8 MP. la fotocamera posteriore è invece un modulo triplo da 13 + 8 + 2 MP con grandangolare e profondità. La batteria è da 5000 mAh ed è installata la FunTouch 9 basata su Android 9.

vivo Y30 e Y3s – Prezzo e disponibilità

I due nuovi entry-level vivo Y30 e Y3s arrivano in Cina al prezzo, rispettivamente, di 1498 yuan (circa 189 €) e 1198 yuan (∼152 €). Ovviamente, se per il primo abbiamo già l'Y20s, per il base gamma bisognerà capire se ne esisterà una versione occidentale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu