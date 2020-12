Qualcomm presenta Snapdragon 678: migliorano i mid-range, ma in 4G

Qualcomm ha appena presentato lo Snapdragon 678: no, non quello di cui si vociferava anni fa, bensì una nuova piattaforma hardware per il 2021. Non trattandosi di un chipset della famiglia 8xx o 7xx, non siamo di fronte ad una soluzione di punta, ma che mira a migliorare la fascia più tipicamente mid-range. È a tutti gli effetti un miglioramento del vecchio Snapdragon 675 presente a bordo di Redmi Note 7 Pro, Meizu Note 9 e TCL 10 Pro.

Snapdragon 678 è il nuovo SoC presentato da Qualcomm: tutte le novità

Apparentemente realizzato con processo produttivo nuovamente ad 11 nm, Qualcomm ha sfornato uno Snapdragon 678 contenente sempre una CPU octa-core con core Kryo 460 di quarta generazione. A cambiare è la frequenza di clock massima, potendosi spingere a 2,2 GHz anziché a 2,0 GHz (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz). A rimanere immutata è anche la scheda grafica, una GPU Adreno 612, per quanto il chipmaker menzioni un aumento delle prestazioni generico. Lato gaming, lo Snap 678 è stato ottimizzato per sfruttare al meglio i motori grafici Unreal Engine 4, Unity, Messiah NeoX.

Qualcomm ha introdotto il nuovo ISP Spectra 250L, in grado di supportare tre fotocamere con sensori fino a 48 MP e nessun ritardo fra la pressione dell'otturatore e lo scatto effettivo. A migliorare il comparto fotografico ci sono anche il supporto a AI 3rd Gen, modalità Ritratto, Low-Light Capture, autofocus laser, video 4K, slow-motion, zoom ottico 5x ed altro ancora. Un salto in avanti vero e proprio non c'è nella connettività, visto che il modem Snapdragon X12 LTE significa niente 5G (arriva a 600 Mbps in download e 150 Mbps in upload).

